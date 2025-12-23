Corinthians encaminha permanência de Maycon

Campeão da Copa do Brasil, o Corinthians prioriza manter os pilares para a próxima temporada. Dessa forma, o Timão avançou nas conversas com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para contratar o meia Maycon em definitivo, de acordo com o “ge”. Assim, a permanência está encaminhada, mas inda restam questões burocráticas.

O Corinthians contratou Maycon por empréstimo em 2022. Desde então, renovou a permanência do jogador. Dessa vez, o Timão desistiu de renovar o empréstimo por causa do desejo do meio-campista, que quer assinar um vínculo mais longo. Assim, o clube abriu conversas pela contratação em definitivo.

Após alguns meses, o Corinthians chegou a um acordo com o Shakhtar Donetsk. O clube ucraniano aceitou negociar Maycon em definitivo, sem custos, mas mantendo 50% dos direitos econômicos. Assim, resta o Timão chegar a um acordo com o próprio jogador. O novo vínculo deve ser válido até o fim de 2028.

Revelado no Corinthians, Maycon teve passagens por Ponte Preta e Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O meia, de 28 anos, soma 248 jogos, 18 gols e 16 assistências com a camisa alvinegra. O jogador já conquistou um título da Copinha (2015), três Paulistas (2017, 2018 e 2025), um Brasileirão (2017) e uma Copa do Brasil (2025).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.