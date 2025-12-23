Irmã de Messi sofre acidente grave às vésperas do casamento e passa por reabilitação

A família de Lionel Messi viveu dias de apreensão após María Sol Messi, irmã do argentino, sofrer um grave acidente de carro em Miami, nos Estados Unidos. O incidente ocorreu às vésperas do casamento da estilista, que já se recupera dos ferimentos em casa junto aos familiares.

María Sol sofreu ferimentos considerados sérios, com fraturas na coluna, além de fortes queimaduras pelo corpo. O caso veio a público por meio do jornalista e apresentador Ángel de Brito, que entrou em contato com a mãe do astro argentino, Celia Cuccittini nesta semana.

Celia confirmou o acidente e afirmou que, apesar dos ferimentos, a filha está fora de perigo. A família sabe que María enfrentará um longo processo de reabilitação nos próximos meses e tem dado todo suporte necessário à empresária.

“Ela sofreu queimaduras muito difíceis de tratar, além do deslocamento de vértebras. Tem duas vértebras fraturadas e um calcanhar fraturados, além do pulso. Perguntei à mãe dela, porque tinha recebido algumas informações, e me disse que era verdade. Mas disse que María Sol estava bem”, disse Ángel de Brito ao canal argentino LAM.

María Sol Messi se envolve em acidente

De acordo com relatos de familiares à mídia local, o acidente aconteceu devido a um mal súbito enquanto Sol dirigia um SUV. O automóvel acabou colidindo contra um muro e, segundo informações, outros três passageiros também estavam no carro no momento do choque.

María precisou adiar o casamento com Julián Arellano, treinador do time sub-19 do Inter Miami, após o acidente. Isso porque a cerimônia estava marcada já para o dia 03 de janeiro de 2026, em Rosário, cidade natal do camisa 10 da Argentina. O jogador estava confirmado no evento.

De acordo com o jornal argentino La Nación, o acidente ocorreu na semana passada e, após atendimento inicial nos EUA, María regressou ao seu país. Ela dará sequência ao tratamento e processo de recuperação, monitorada por familiares.

