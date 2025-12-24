Flamengo faz nova sondagem por atacante da Lazio

O Flamengo voltou a manifestar interesse em Taty Castellanos, da Lazio. O Rubro-Negro fez uma nova sondagem ao centroavante argentino e avalia formalizar uma proposta em breve, de acordo com o “ge”. Contudo, as conversas ainda estão em estágio inicial e há a necessidade de definir a permanência do técnico Filipe Luís para avançar nas negociações.

O nome de Taty Castellanos é uma indicação do técnico Filipe Luís. Entretanto, o treinador ainda tem o futuro indefinido. Afinal, ainda não chegou a um acordo pela renovação. O Flamengo já conseguiu diminuir a diferença entre o valor pedido pelo técnico e o que deseja oferecer, mas ainda não encontrou um denominador comum.

Na última janela de transferências, em julho, o Flamengo procurou Taty Castellanos. Na ocasião, o Rubro-Negro fez uma sondagem, mas não avançou para uma proposta. Por outro lado, a Lazio não quer abrir mão de jogadores na janela de janeiro, que é meio de temporada no calendário europeu. Assim, isso pode ser um empecilho para o clube carioca.

Revelado no Universidad de Chile, Taty Castellanos teve passagens pelo Torque, do Uruguai, New York City, dos Estados Unidos, e Girona, da Espanha. Em 2023, foi contratado pela Lazio. O atacante, de 27 anos, soma 22 gols e 16 assistências em 97 jogos disputados pelo clube italiano. Na temporada 2025/26, são dois gols e três assistências em 11 partidas.

