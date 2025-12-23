Trio de campeões negocia renovação com o Botafogo

O Botafogo se movimenta, nos bastidores, para manter três pilares do elenco: o zagueiro Barboza, o lateral-esquerdo Telles e o volante Freitas. A informação é do jornal “O Globo”.

O trio tem contrato somente até dezembro de 2026, ou seja, se não renovarem, estes jogadores podem assinar um pré-contrato com outro clube a partir de julho e sair de graça do Mais Tradicional.

O clube, por sua vez, não tem pressa para fechar a ampliação destes vínculos. O Botafogo entende que as conversas estão avançadas para um final feliz.

Outra renovação que está na mira é a do lateral-esquerdo Marçal, cujo contrato vence ao fim deste ano. O Glorioso, contudo, acredita em uma resolução positiva com o atleta mais velho do plantel. O defensor, aliás, foi um dos destaques no segundo semestre de 2025.

Barboza, Telles, Freitas e Marçal são remanescentes do time que conquistou a Libertadores e o Brasileirão de 2024.

Clique aqui e veja como estão os contratos dos jogadores do Glorioso.

