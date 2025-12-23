Atlético avança em negociação e fica perto de contratar Renan Lodi

O Atlético acumulou resultados decepcionantes na temporada e entende que uma reformulação no elenco seja uma das prioridades no seu planejamento. Assim, com a possível saída de Guilherme Arana, que está em negociações com o Fluminense, o Galo já se movimenta no mercado por uma peça de reposição. Deste modo, o candidato visto como o jogador ideal para assumir a lateral esquerda é Renan Lodi. O clube, o jogador e seus representantes estão em estágio avançado das tratativas. Inclusive, as partes já trocam documentos, segundo apuração do Jogada10. Vale destacar que Caio Paulista não ficará para 2026 e acabou devolvido ao Palmeiras.

A informação inicial da investida do Atlético pelo defensor é do jornalista Guilherme Frossard. O clube mineiro avalia o lateral-esquerdo como uma oportunidade de mercado, pois está livre desde o meio do ano. Isso porque Renan Lodi rescindiu o contrato com o Al-Hilal, de maneira unilateral, depois da disputa do Mundial de Clubes.

Ele atuou pela última vez exatamente na competição, em 4 de julho, na derrota para o Fluminense. Posteriormente, ele seguiu treinando com o elenco do Al-Hilal para 25/26. Entretanto, o clube saudita decidiu não inscrevê-lo para a competição nacional devido à restrição pelo limite de estrangeiros. Por conta disso, como não tinha oportunidades, Renan Lodi solicitou para deixar Al-Hilal em setembro, de forma indireta, com uma rescisão.

A atitude causou a irritação dos árabes, que prometeram buscar medidas cabíveis contra o lateral. Em quase duas temporadas pelo Al-Hilal, Renan Lodi disputou 56 jogos, anotou quatro gols e deu dez assistências.

Atlético analisa proposta do Fluminense por Arana

Em busca de reforços para a próxima temporada, o Fluminense formalizou uma proposta para o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético. O Tricolor busca um lateral com experiência, regularidade e capacidade de contribuir ofensivamente, e vê o jogador do Galo como nome ideal, de acordo com o “ge”. A negociação ainda está em estágio inicial.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.