Grêmio se interessa em repatriar meia Tetê e pode ter inesperado trunfo

O Grêmio segue com agilidade em seu planejamento para 2026, pois identificou possíveis candidatos a contratações no mercado e já se posicionou para abrir conversas. Entre as opções para reforços, um deles simbolizaria o retorno de uma revelação da base: o meio-campista Tetê. Em caso de avanço nas tratativas, o empresário Pablo Bueno, que antes tinha relação conturbada no clube, apresenta-se como um potencial trunfo no cenário.

Isso porque o representante dá indícios que está disposto a colaborar com a nova gestão liderada pelo presidente Odorico Roman. Ou seja, um contexto totalmente diferente ao que se mostrava anteriormente. Pablo Bueno acumula algumas polêmicas envolvendo desavenças com administrações passadas.

Afinal, ele e as gestões passadas não efetivaram negociações com clientes do empresário que também fizeram parte da base do Imortal. São os casos que estavam ligados com o goleiro Adriel e o atacante Ferreira, atualmente no São Paulo.

Neste novo contexto, Pablo Bueno se dedicará para tornar possível a volta de Tetê ao Tricolor gaúcho. As tratativas estão em andamento e há chances de acelerar nos próximos dias. Até porque o meio-campista desembarcou em Porto Alegre, na madrugada desta terça-feira (23), para comemorar as festividades de fim de ano.

Em sua chegada à capital gaúcha, o jogador preferiu não expor se a sua vontade é de retornar ao Grêmio.

“Isso deixo com o Pablo”, apontou Tetê, ao receber o questionamento da possibilidade em voltar ao Imortal.

Grêmio prega cautela em negociações por eio-campista

O empresário, o Tricolor gaúcho e o Panathinaikos, da Grécia, dono dos direitos econômicos de Tetê, ainda debatem o modelo que o negócio pode ser efetuado. Inicialmente, no entendimento do clube grego, a quantia ideal para envolver o jogador em uma tratativa seja 5 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões na cotação atual).

A princípio, não se descarta que as partes cheguem a um acordo por empréstimo. No entanto, no contexto atual, é visto somente como uma segunda alternativa. Por sinal, o contrato de Tetê com o Panathinaikos expira somente em junho de 2028.

