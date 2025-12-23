Neymar inicia fisioterapia após passar por cirurgia no joelho

Em meio as férias, Neymar deu sequência ao tratamento da lesão no joelho esquerdo. Após jogar a reta final da temporada no sacrifício e ajudar o Santos a permanecer na primeira divisão, o jogador passou por uma artroscopia no joelho esquerdo, nesta última segunda-feira (22). Assim, o jogador iniciou a fisioterapia nesta terça (23).

Neymar recebeu alta no mesmo dia, poucas horas após realizar o procedimento cirúrgico. Dessa forma, o jogador foi para casa e iniciou a fisioterapia no dia seguinte. O camisa 10 do Peixe, então, publicou uma foto de suas pernas, deitado em uma maca, realizando o tratamento de recuperação.

O estafe pessoal do jogador está conduzindo o processo de recuperação. As sessões de fisioterapia ficam a cargo de Rafael Martini. Neymar corrigiu um esgarçamento na região do menisco do joelho. Dessa forma, o craque tem previsão de retorno aos trabalhos no campo em até um mês e deve estar apto a jogar no início de fevereiro.

Neymar, de 33 anos, sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026. Em março, a Seleção terá seus últimos testes antes da convocação, em amistosos contra França e Croácia, nos Estados Unidos. Em sua temporada de volta ao Santos, o camisa 10 disputo 28 jogos, marcou 11 gols e deu quatro assistências.

Para aliviar a pressão sobre Neymar, o Santos busca reforços para o ataque para a próxima temporada. Dessa forma, o Peixe negocia o retorno de Gabigol, do Cruzeiro, e já manifestou interesse em Rony, do Atlético.

