Arne Slot atualiza situação de Isak no Liverpool após cirurgia

Alexander Isak vai desfalcar o Liverpool por cerca de dois meses. A informação foi confirmada nesta terça-feira (23) pelo técnico Arne Slot, durante entrevista coletiva, ao comentar a lesão sofrida pelo atacante no confronto contra o Tottenham.

Apesar da gravidade do problema no tornozelo esquerdo, que exigiu cirurgia, o tempo de recuperação será menor do que o inicialmente previsto. Ainda assim, a ausência é considerada um duro golpe para o clube e para o próprio jogador.

“Ele ficará fora por um longo período, algo em torno de dois meses. É uma grande frustração para ele e, naturalmente, também para nós”, revelou o treinador.

Além disso, Arne Slot também fez duras críticas a Micky van de Ven, zagueiro do Tottenham, envolvido no lance que causou a lesão ao sueco, ao tentar evitar um gol.

“Para mim, foi uma entrada imprudente. Se você faz aquele tipo de desarme dez vezes, acredito que em todas existe uma grande chance de provocar uma lesão grave”, disse.

Ao falar sobre o departamento médico, o treinador holandês atualizou a situação de outros jogadores. Conor Bradley ainda é dúvida para o duelo de sábado contra o Wolverhampton, enquanto Joe Gomez segue fora. Já Cody Gakpo vive cenário parecido ao de Bradley.

“Ele está mais ou menos em 50/50, mas ainda não treina com o grupo. Joe Gomez não está disponível. Cody Gakpo está numa situação semelhante à do Conor”, explicou.

Arne Slot está confiante na recuperação de Isaak

Contratado no último verão por 145 milhões de euros junto ao Newcastle, Isak ainda busca se firmar no Liverpool. Slot, no entanto, demonstrou confiança na recuperação e na importância do atacante para o restante da temporada, apesar do início abaixo do esperado e do novo contratempo físico.

“Foi um período difícil para ele. Quando você chega a um clube novo, quer mostrar tudo o que sabe fazer, mas isso não foi possível no caso dele. Complicado entrar e causar impacto neste campeonato quando você passa três ou quatro meses sem treinar em alto nível. Ele não teve pré-temporada conosco, não conseguiu treinar regularmente. Todos sabíamos que ele precisaria de tempo”, explicou.

“Além disso, ainda teve o azar da lesão. Mas vimos lampejos do que ele pode entregar: marcou contra o West Ham, marcou contra o Tottenham. Ele estava começando a se aproximar do jogador que foi no Newcastle”, completou.

