Auxiliar de Davide no Botafogo assume time da Segundona da Espanha

A comissão técnica que trabalhou no Botafogo de julho a dezembro parece que terá destinos diferentes ao longo do inverno europeu. Após deixar o Botafogo, Luis Tevenet, auxiliar de Davide Ancelotti no Mais Tradicional, foi anunciado como o novo treinador do Valladolid, clube da Segunda Divisão da Espanha.

Além da parceria com Davide, Tevenet também chegou a trabalhar com Diego Simeone no Atlético de Madrid, antes da chegada do jovem treinador italiano ao Mais Tradicional.

Como treinador, Tevenet tem rodagem somente em equipes B, como Levante, Sevilla, Hércules, além do próprio Atlético de Madrid. Todas na Espanha. Agora, portanto, o auxiliar de Davide Ancelotti iniciará o primeiro trabalho como técnico em uma equipe principal.

No Botafogo, Davide e Tevenet disputaram 32 partidas. São 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas, com eliminações nas Copas e classificação para a fase preliminar da Libertadores-2026.

Tevenet saiu do Botafogo com o desligamento de Davide Ancelotti. O treinador italiano foi contrário à demissão do preparador Luca Guerra e preferiu, então, interromper o trabalho no Glorioso. Segundo a imprensa espanhola, ele, aliás, tem proposta do Leganés, também da Segunda Divisão daquele país.

O Valladolid é o 12º colocado da Série B do Espanhol, com 24 pontos. Já o Leganés está em 20º lugar, com 20.

