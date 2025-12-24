Botafogo deve encarar trajeto perigoso antes da disputar a fase eliminatória da Libertadores

O Botafogo provavelmente não terá que superar apenas o obstáculo da altitude na segunda fase eliminatória da Libertadores. Isso porque, em sua viagem para Bolívia, deve precisar fazer um trajeto considerado perigoso por uma estrada de terra. No caso, a delegação do Glorioso terá como destino a cidade de Potosí para enfrentar o Nacional de Potosí.

Inclusive, o caminho mais rápido pela estrada de terra ultrapassa as três horas com a viagem sendo feita em carros com tração nas quatro rodas. Esta é a forma ideal, porque tais tipos de veículos têm maior controle de direção. Ou seja, fornece maior proteção para fazer este trajeto.

É possível realizar a viagem de ônibus, porém será mais longo, no caso levando quase seis horas. No entanto, em 2024, houve registro de um acidente de ônibus nesta estrada de terra com quatro mortes e 36 pessoas feridas.

O Boca Juniors enfrentou o Nacional de Potosí pela fase de grupos da Sul-Americana também no ano passado. A delegação do clube argentino decidiu fazer exatamente o caminho pela estrada de terra para chegar à cidade de Potosí.

Botafogo confirma contratação de novo técnico

Martín Anselmi é o novo comandante do Alvinegro. O argentino, de 40 anos, assinou contrato de dois anos com o clube carioca. O treinador chega para substituir Davide Ancelotti, que deixou o clube na última quarta-feira. Seu último trabalho foi no Porto, sendo demitido após o time ter sido eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Além de Anselmi, chegam os auxiliares Luis Piedrahita e Pablo de Muner, o preparador físico Diego Bottaiolo e o treinador de goleiros Darío Herrera. A previsão para o desembarque do novo técnico do Botafogo no Rio de Janeiro é no dia 4 de janeiro. O elenco se reapresenta no dia seguinte.

