Cruzeiro esbarra na parte financeira, e tratativas com o Zenit por Gerson emperram

O Cruzeiro ainda concentra suas atenções para tentar progredir nas tratativas com o Zenit pelo meio-campista Gerson. Atualmente, os dois clubes se dedicam para alcançar um denominador comum na parte econômica. O consenso financeiro é exatamente o principal obstáculo para que se progrida nas conversas. Afinal, o clube russo aceita vender o jogador por 40 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões na cotação atual), mas a Raposa considera o valor como impraticável.

O máximo que o clube mineiro ofereceu foi um montante perto do que o Zenit considera como o ideal. O Cruzeiro também promete que tentará insistir nas negociações e tentará se aproveitar do desejo de Gerson em retornar à Seleção Brasileira.

A prioridade do jogador é retomar uma maior visibilidade pela proximidade da disputa da Copa do Mundo de 2026, já que faltam cerca de seis meses. Apesar disso, no momento, as tratativas estão emperradas. Por sinal, o clube mineiro sugeriu a inclusão do zagueiro Jonathan Jesus, que tem valorização no mercado, com o intuito de destravar a negociação.

Cruzeiro se esforça para avançar por Gerson antes da concorrência

Anteriormente, Pedro Lourenço, dono da SAF do clube mineiro, admitiu que havia interesse na contratação de Gerson. Contudo, ressaltou exatamente que a pedida do Zenit estava muito alta.

A Raposa tem conhecimento que Gerson agrada a outros clubes brasileiros e provavelmente terá uma disputa pela contratação do meia. O Cruzeiro entende que alcançar um acordo com o jogador é a parte mais simples. Isso porque está em processo de reduzir a sua folha salarial ao negociar jogadores. A propósito, alguns deles que provocam altas despesas, como o atacante Gabigol.

Gerson atuou 12 vezes pelo Campeonato Russo e anotou um gol. No cenário atual, o mais provável é que não haja evolução nas conversas. Em julho deste ano, o Zenit adquiriu o jogador depois de pagar a sua multa rescisória ao Flamengo. No caso, 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 160 milhões na cotação atual).

