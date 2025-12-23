Senegal estreia com vitória na Copa Africana das Nações

Senegal estreou a Copa Africana das Nações de 2025 com uma atuação convincente e vitória por 3 a 0 sobre Botsuana nesta terça-feira (23). Dominante desde o início, o time confirmou o favoritismo e largou bem na disputa pelo título. O grande destaque foi Nicolas Jackson. O atacante de 24 anos, emprestado pelo Chelsea ao Bayern de Munique, vive ótimo momento com a camisa da seleção e voltou a ser decisivo ao marcar dois gols. Cherif Ndiaye completou a vitória nos minutos finais no Tangier Grand Stadium, em Tânger, no Marrocos.

Além disso, na temporada, Nicolas Jackson já soma seis gols pelo Senegal, número superior ao que tem pelo Bayern de Munique, onde balançou as redes cinco vezes.

Com o resultado, o Senegal assume a liderança do Grupo D da CAN, empatado em pontos com a República Democrática do Congo, mas à frente no saldo de gols. Os congoleses, inclusive, serão o próximo adversário da seleção senegalesa.

