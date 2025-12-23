Dinheiro no bolso! Grêmio paga salários atrasados aos jogadores

Com dinheiro no bolso. Assim os jogadores do Grêmio passarão as festas de fim ano. Afinal, a diretoria acertou as pendências financeiras relativas aos salários de dezembro e ao 13º do elenco. Dessa maneira, o Imortal cumpre o prometido com o grupo e resolve a questão ainda em 2025.

O pagamento do débito, realizado na última sexta-feira, deixou para trás os atrasos referentes a questões da rotina diária do plantel. Aliás, os dirigentes precisam resolver o transfer ban da Fifa. Em novembro, o Grêmio sofreu a punição e, por ora, segue sem poder inscrever reforços.

A dívida do Tricolor que gerou a penalização da Fifa é com o Granada, da Espanha. Assim, a diretoria trabalha para resolver esta pendência até o fim do ano. Aliás, o clube deve aos espanhóis pela aquisição do atacante Arezo, atualmente emprestado ao Peñarol, do Uruguai.

Novo CEO do clube, Alex Leitão admitiu que o Grêmio tinha situações a resolver com o elenco. Recentemente, o atacante Braithwaite também entrou com uma notificação extrajudicial para cobrar R$ 7 milhões do clube referente a luvas.

Assim, a venda do jovem Alysson para o Aston Villa, da Inglaterra, auxiliará a superar os problemas financeiros mais urgentes. A negociação foi fechada por 10 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões), além de 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões) em bônus por metas alcançadas em contrato. O Imortal possui 80% dos direitos do jogador.

