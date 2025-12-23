Polícia investiga exploração clandestina de camarote do São Paulo

A Polícia Civil iniciou nesta terça-feira (23) uma investigação para apurar exploração clandestina de camarote do São Paulo. Em áudio, os diretores Douglas Schwartzmann e Mara Casares admitiram participar de um esquema para explorar ilegalmente um camarote do Morumbis em dias de shows. Dessa forma, o Ministério Público pediu a apuração do caso.

O caso de exploração clandestina do camarote foi revelado pelo “ge”. Na semana passada, o promotor José Reinaldo Guimarães Carneiro, do MPSP, abriu um inquérito para investigar o caso. Afinal, trata-se de crime de corrupção privada do esporte, previsto na nova Lei Geral do Esporte, em vigor desde 2023.

Depois da revelação dos áudios, o São Paulo abriu duas sindicâncias, uma interna e outra externa, para apurar o que aconteceu. Além disso, o Conselho Deliberativo encaminhou uma outra investigação à Comissão de Ética, enquanto recebe pedidos de punições para os diretores Douglas Schwartzmann e Mara Casares.

Em meio a investigação do caso dos camarotes, Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) da Polícia Civil também investiga possíveis desvios de dinheiro em negociações de jogadores do São Paulo. Afinal, dirigentes teriam recebido valores que deveriam ter ido para o caixa da instituição. O caso corre em segredo de Justiça.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.