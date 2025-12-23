Arrascaeta, do Flamengo, disputa o prêmio de Rei da América

Craque do Flamengo e protagonista nos títulos da Libertadores do Brasileirão de 2025, Arrascaeta é um dos finalistas do tradicional prêmio “Rei da América”, do jornal uruguaio “El País”. O meia rubro-negro concorre com Messi, do Inter Miami (EUA) e Martínez, do Racing (ARG). O atual dono do troféu é Luiz Henrique, campeão, pelo Botafogo, dos mesmos títulos, em 2024. O Pantera está atualmente no Zenit, da Rússia.

O vencedor será conhecido no dia 31 de dezembro, depois de uma votação.

Arrascaeta ficou em segundo lugar em 2022 e em terceiro em 2019. Neste ano, o meia registra 64 jogos oficiais pelo Mengo, com 25 gols e 20 assistências. Além da dobradinha, o astro uruguaio também ajudou a equipe carioca a conquistar a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca. O time também chegou à final da Copa Interclubes, mas perdeu, nos pênaltis, para o Paris Saint-Germain.

Messi, por sua vez, somou 49 partidas pelo Inter Miami, com 43 gols e 26 assistências. O camisa 10 liderou o Miami no primeiro título da Major League Soccer (MLS) da franquia. O atacante argentino foi eleito o craque da competição.

Já Martínez liderou o Racing naa conquista da Recopa Sul-Americana, contra o Botafogo. Na Libertadores, a equipe ficou na semifinal, na série contra o Flamengo. No Torneio Clausura do Argentino, foi à final, sendo superada pelo Estudiantes. O atacante marcou 22 gols e ofereceu três assistências em 45 embates.

