Marrocos prende suspeitos por revenda ilegal de ingressos da CAN

A Polícia Judiciária do Marrocos prendeu oito pessoas suspeitas de envolvimento na revenda ilegal de ingressos para partidas da Copa Africana das Nações, que está sendo disputada no país. A informação foi confirmada nesta terça-feira (23) pela ‘Agência EFE’, a maior agência de notícias em língua espanhola e uma das maiores do mundo.

LEIA MAIS: Senegal estreia com vitória na Copa Africana de Nações

De acordo com as autoridades locais, equipes de monitoramento digital da Direção Geral de Segurança Nacional identificaram anúncios nas redes sociais oferecendo entradas de forma irregular.

Após investigações técnicas e ações em campo, as autoridades localizaram e prenderam os suspeitos em diferentes cidades: Rabat, Temara, Agadir, Salé, Marrakech e Mohammedia.

As autoridades encaminharam os presos à Justiça, onde o Ministério Público do Marrocos acompanha o caso e apura os detalhes do esquema. As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos no caso.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.