Vasco recusa proposta de R$ 200 milhões do Zenit por Rayan

Grande destaque do Vasco em 2025, Rayan segue valorizado no mercado de transferências. Afinal, o Cruz-Maltino recusou uma oferta do Zenit de 31 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões) de maneira fixa (em 4 parcelas) pelo atacante, mais 4 milhões de euros em metas atreladas a títulos. A diretoria fez uma contraproposta e definiu o valor que deseja para negociar sua joia: 50 milhões de euros (R$ 327 milhões), de acordo com o jornalista Venê Casagrande.

As metas iriam valer durante todas temporadas do atacante no Zenit. Assim, a conquista do Campeonato Russo custaria 500 mil euros, enquanto a Copa da Rússia teria um peso menor: 250 mil euros.

Rayan renovou recentemente seu contrato, o que deixa o Vasco em situação mais confortável para negociar. A multa rescisória é de 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 500 milhões), e o vínculo do jogador com o Gigante da Colina expira em dezembro de 2028.

Com a renovação, Rayan também recebeu uma significativa valorização salarial, passando a receber um dos maiores vencimentos do atual elenco. No compromisso assinado com o Cruz-Maltino, há bonificações por metas em campo, como uma convocação para a Seleção Brasileira. Aliás, o atacante já vem sendo observado pelo técnico Carlo Ancelotti.

O percentual de direitos econômicos do jogador que pertence ao Vasco também varia de acordo com o valor final da negociação. Assim, não há um número definido.

Rayan tem outros interessados além do clube russo

Além do Zenit, que já fez mais de uma proposta, o Vasco já recebeu uma oferta do Barcelona, à qual considerou baixa. O Bayern de Munique também monitora o jogador de perto. Rayan e seu estafe desejam uma transferência para uma liga e para um clube de primeira prateleira europeia. Devido à vontade do jogador, o Cruz-Maltino aceitaria uma oferta mais baixa, desde que tenha bônus por metas alcançadas que possam fazer o valor chegar até 50 milhões de euros.

Rayan tem 19 anos e é considerado a maior revelação do Vasco desde o surgimento de Coutinho. Neste temporada, o atacante desabrochou sob o comando de Fernando Diniz. São 20 gols na temporada, 17 sob o comando do treinador.

