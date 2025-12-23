Mãe de uma das filhas de Neymar leva susto e mostra estrago em sua casa

A influenciadora Amanda Kimberlly, ex-affair e mãe de Helena, segunda filha de Neymar, passou por uma situação que lhe causou susto. Afinal, ela realizou uma postagem em suas redes sociais, na última segunda-feira (22), e mostrou a queda do teto de sua casa. A produtora de conteúdo expôs o resultado do estrago com cacos de vidro e gesso espalhados pela residência.

Em seguida, ela indicou que o motivo para o episódio foi uma infiltração. No caso, a origem do problema foram as intensas chuvas que caíram em São Paulo.

“A chuva da semana passada trouxe um presentinho de Natal antes da hora”, relatou Amanda Kimberlly ao postar a foto de uma fechadura no teto da casa, onde mora com a filha.

“Uma laje cheia de água, um teto desabado e infiltração pela casa toda”, complementou a influenciadora.

Mesmo com o incidente, Amanda reagiu de forma descontraída ao acontecimento. Isso porque a produtora de conteúdo fez alusão à personagem da atriz Lilia Cabral na novela “Fina Estampa”.

“Ativei minha skin Griselda da Silva Pereira, a Pereirão, e fui”, destacou enquanto publicou fotos recolhendo os destroços.

Na sequência, Amanda indicou que profissionais foram a sua casa e colocaram andaimes e lonas para garantir a segurança da família.

“Hoje eu ganhei reforços, graças a Deus”, ressaltou a influenciadora.

Até que compartilhou um registro em que estava coberta por sujeira e poeira de gesso.

“Deus e terapia”, concluiu a produtora de conteúdo.

Neymar passa por cirurgia

Neymar passou por procedimento cirúrgico na manhã da última segunda-feira (22) no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, pelo médico Rodrigo Lasmar, da Seleção Brasileira. A operação se fez necessária para correção no menisco do joelho esquerdo e durou cerca de uma hora e meia.

Inclusive, o craque já até iniciou o processo de fisioterapia. Neymar tem prazo de recuperação estimado em um mês e deve voltar a ter condições de disputar jogos oficiais no início de fevereiro. Aliás, o jogador ainda não renovou seu contrato com o Santos, que expira no fim deste ano. Assim, a tendência é que ele amplie o vínculo por mais seis meses.

Em participação no show de pagode “Tardezinha”, do seu amigo Thiaguinho, o astro deu a impressão que se dedicará no próximo semestre para estar na lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026.

