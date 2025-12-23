Real Madrid lança parque temático de Natal no Bernabéu

O Real Madrid inovou e promoveu a estreia de um parque temático de Natal, nesta terça-feira (23), em seu estádio, o Santiago Bernabéu. Enquanto os jogadores aproveitam o recesso natalino, o “Mavidad Bernabéu” estará aberto para a visitação. No caso, tanto para torcedores merengues como para pessoas que têm paixão pela atmosfera que acompanha o Natal.

Inclusive, o parque temático estará em funcionamento entre os dias 23 a 31 de dezembro com extensa programação e diversas atrações natalinas. Algumas delas são “Rio da Magia”, uma pista de patinação no gelo, que cerca uma pista de patinação gigante.

Além do “Lago Congelado” que representam carros de bate-bate no gelo, assim como a “Pista da Agitação”, um tobogã de neve. Este brinquedo conta com quatro espécies de escorregas para deslizar em bolas infláveis.

Real Madrid disponibiliza várias formas de entretenimento

O período natalino no Bernabéu também terá à disposição um campo de minigolfe, com três trajetos distintos. Além disso, há a possibilidade de usar dois simuladores virtuais de snowboard e apresentações voltadas ao entretenimento. Anteriormente à disposição para comercialização no site oficial do evento, as entradas estão esgotadas para todos os dias.

O último compromisso do Real Madrid em 2025 ocorreu exatamente no Santiago Bernabéu. No fim de semana passado, os Galácticos venceram o Sevilla por 2 a 0, em confronto pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com isso, a equipe da capital espanhola segue em segundo lugar no torneio, com 42 pontos, quatro a menos que o líder Barcelona. Após a paralisação do campeonato para a celebração das festas de fim de ano, os Merengues voltarão a campo no dia 4 de janeiro. Na ocasião, eles enfrentarão o Betis.

