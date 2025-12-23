Jogador alemão morre após trágico acidente

O defensor Sebastian Hertner, que atuava na quinta divisão da Alemanha, morreu tragicamente após um acidente em um teleférico de uma estação de esqui. O jogador estava curtindo as férias em Montenegro, mas não resistiu a uma queda de uma altura de 70 metros. A morte ocorreu no último domingo (21).

Hertner atuava no ETSV Hamburgo e estava junto da esposa no teleférico, quando acabou envolvido em um grave acidente. Segundo o jornal “Bild”, da Alemanha, uma das cadeiras se soltou do cabo e atingiu a cadeira onde estava o jogador. Assim, ele caiu e não resistiu. Aliás, sua cônjuge ficou presa na cadeira e sofreu uma fratura na perna.

“É com grande tristeza que temos que anunciar hoje que nosso capitão Sebastian Hertner sofreu um acidente fatal enquanto estava de férias. Estamos atordoados e entristecidos infinitamente. Nossas condolências à família e entes queridos. Descanse em paz, Sebastian”, postou o ETSV Hamburgo nas redes sociais.

Revelado na base do Stuttgart, Hertner atuou na seleção sub-19 da Alemanha. Em seguida, passou por clubes menores do país, como o 1860 München e o Darmstadt. Aliás, nunca disputou nem um jogo sequer na Bundesliga, principal divisão do futebol local.





