Botafogo está na disputa por Jair, alvo do Flamengo

A “Volta dos Que Não Foram”? O Botafogo está na disputa pelo zagueiro Jair, alvo do Flamengo nesta janela de transferências internacionais do inverno europeu. A informação é do jornal “O Globo”. A intenção do Mais Tradicional é repatriar o jovem xerife por empréstimo, mesmo modelo do qual o Rubro-Negro está de olho, mas com opção de compra para o arquirrival. O Mengo tentou, neste vaivém, Vitão, do Internacional, mas ele acertou com o Cruzeiro.

Jair trocou o Mais Tradicional pelo Nottingham Forest, em julho, depois da Copa do Mundo de Clubes. Na Inglaterra, porém, ele teve pouco espaço. Fez apenas duas partidas e ficou em campo menos de 200 minutos.

O Botafogo mantém contato com o beque desde então. Inclusive, durante o período em que Davide Ancelotti estava à frente da comissão técnica, o Alvinegro teve conversas com estafe do beque para sondar as possibilidades e mapear cenários.

O Glorioso conta com a boa relação de John Textor, sócio majoritário da SAF do clube, e Evangelos Marinakis, dono do Forest. Os dois fizeram negócios em 2025. Além de Jair, o Botafogo mandou John, Cuiabano e Jesus para a Inglaterra. Em contrapartida, o Alvinegro recebeu Danilo, ex-Palmeiras, e Cuiabano, por empréstimo.

Pesaria contra o Botafogo o momento de instabilidade da SAF, com renhidas brigas jurídicas nos tribunais e dívidas decorrentes de outras contratações.

