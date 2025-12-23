Salah faz história e alcança marca inédita na Copa Africana de Nações

Mohamed Salah voltou a escrever seu nome na história da Copa Africana das Nações. Com o gol marcado na estreia do Egito no torneio disputado no Marrocos, na última segunda-feira (22), o atacante alcançou um feito inédito entre os egípcios ao balançar as redes em cinco edições consecutivas da competição.

LEIA MAIS: Marrocos prende suspeitos por revenda ilegal de ingressos da CAN

O camisa 10 repetiu o feito registrado nas edições de 2017, 2019, 2021, 2023 e agora em 2025, consolidando sua regularidade e protagonismo ao longo dos anos pela seleção. O gol, anotado nos acréscimos, também ajudou o Egito a vencer o Zimbábue por 2 a 1.

Com isso, o astro passou a integrar um grupo seleto do futebol africano, ao lado de nomes consagrados como Didier Drogba, Abdoulaye Traoré, Yaya Touré e Youssef Msakni, reforçando ainda mais seu status de ídolo e referência continental.

Além disso, aos 33 anos, o capitão egípcio ainda pode ampliar esse recorde. Caso siga defendendo a seleção nas próximas edições, previstas para 2027 e 2028, Salah tem a chance de se tornar o único jogador a marcar em seis Copas Africanas consecutivas, superando a marca dividida atualmente por Samuel Eto’o, Kalusha Bwalya, André Ayew e Asamoah Gyan.

Na soma geral do torneio, Salah já acumula oito gols em 20 partidas. Ele está a quatro de Hassan El-Shazly, maior artilheiro da história do Egito na competição, e a três de Hossam Hassan, hoje técnico da seleção.

Depois de bater na trave nas finais de 2017 e 2021, Salah segue em busca do primeiro título continental da carreira.

Salah vive momento delicado no Liverpool

Por fim, o bom momento pela seleção contrasta com a fase recente no Liverpool. Após perder espaço com o técnico Arne Slot e passar a frequentar o banco de reservas, o atacante viveu um período de tensão no clube. No entanto, mesmo com o clima aparentemente mais estável em Anfield, Salah encontrou na seleção o palco ideal para responder em campo.

Após a vitória na estreia, o Egito enfrenta a África do Sul na sexta-feira (26). Já no dia 29 de dezembro, encerra a fase de grupos contra Angola, no dia 29 de dezembro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.