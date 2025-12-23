Corinthians recusa proposta por Hugo Souza

O Corinthians recusou uma proposta do Milan pelo goleiro Hugo Souza. A diretoria alvinegra considerou que os valores, não divulgados, apresentados pelo clube italiano são baixos para liberar o jogador. Além disso, o Timão não pretende negociar um dos principais nomes do seu elenco.

O portal Lance divulgou a informação da oferta. Além dos valores não agradarem, o goleiro pretende deixar o Corinthians visando a possibilidade de disputar a Copa do Mundo. Hugo vive a melhor fase de sua carreira e já esteve na lista de Carlo Ancelotti em três oportunidades, atuando em uma partida.

Hugo Souza tem contrato com o Corinthians até o final de 2029. Inclusive, o clube detém 60% dos direitos econômicos do goleiro. O jogador tem uma multa rescisória fixa de 100 milhões de euros, cerca de R$ 652 milhões na cotação atual.

