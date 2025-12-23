Corinthians anuncia saída de Fabinho Soldado

O Corinthians anunciou no começo da noite desta terça-feira (23) a saída do diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado. A decisão aconteceu após uma reunião do dirigente com o presidente alvinegro, Osmar Stabile, e comunicada em nota oficial no site do clube.

Fabinho já havia demonstrado insatisfação com a influência política dentro do departamento de futebol e já avaliava deixar o cargo. Entretanto, após o título da Copa do Brasil, o diretor disse que ainda conversaria com a diretoria para decidir o seu futuro. Na ocasião, Stabile enfatizou que ninguém era maior que o Corinthians.

De acordo com o clube, a decisão aconteceu em comum acordo. Fabinho estava no cargo desde janeiro de 2024, no começo da gestão do ex-presidente Augusto Melo. Pelo Corinthians, o dirigente conquistou os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, ambos neste ano.

Com a possibilidade de deixar o clube paulista, o nome de Fabinho esteve envolvido em especulações nos últimos dias. Inclusive, o Internacional chegou a sondar sua situação.

Confira a nota do Corinthians

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que o executivo de futebol Fabinho Soldado não faz mais parte do Departamento de Futebol do Clube. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes.

O Corinthians agradece ao profissional pelos serviços prestados, pelo empenho e pela dedicação demonstrados durante o período em que esteve à frente de suas funções, desejando sucesso em seus próximos desafios profissionais.

O Clube seguirá trabalhando na reestruturação de seu Departamento de Futebol e informará oportunamente sobre os próximos passos”.

