Mercado da bola: veja as novidades desta terça-feira (23/12)

O mercado da bola segue agitado no futebol brasileiro. Dessa forma, os clubes continuam se movimentado bastante em busca de reforços para a próxima temporada e animaram a terça-feira (23). Atlético, Fluminense e Santos foram os clubes que mais trouxeram novidades. O Jogada10 separou os principais destaques.

Atlético encaminha contratação de Renan Lodi e tenta reformular elenco

Na tentativa de reformular o elenco, o Atlético encaminhou a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi. O jogador, de 27 anos, estava livre no mercado e aceitou uma proposta de cinco anos. O clube mineiro, aliás, avalia o jogador como uma oportunidade de mercado. Afinal, ele rescindiu com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e vê o retorno ao Brasil com bons olhos para entrar no radar da Seleção Brasileira.

Em paralelo a isso, o Atlético busca reformular o elenco para a próxima temporada. Assim, nomes consolidados pode sair em 2026. Entre eles, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Rony, que estão na mira de Fluminense e Santos, respectivamente. O atacante Hulk também pode ser mais um nome a deixar o Galo em 2026.

Fluminense aguarda destaque do Mirassol e investe mercado nacional

Buscando fortalecer o elenco, o Fluminense fez uma proposta pelo lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético. O Tricolor busca reforçar a posição que conta apenas com Renê e Fuentes com um nome consolidado e ainda com lenha para queimar. Assim, aposta no desejo do Galo em reformular o elenco para chegar a um acordo.

Por outro lado, o Fluminense chegou a um acordo com o Mirassol pela contratação de Jemmes. Portanto, o Tricolor vai desembolsar 4 milhões de dólares (R$ 22 milhões) para contratar o zagueiro. O jogador, aliás, é aguardado no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato de cinco anos.

Santos sonha com Gabigol e Rony para 2026

Em busca de reforços para o ataque para a próxima temporada, o Santos promete investir pesado no mercado. O Peixe, aliás, sonha alto. Afinal, manifestou interesse na contratação de Gabigol, do Cruzeiro, e Rony, do Atlético. O clube, no entanto, já avisou que não tem condições de arcar com os altos vencimentos dos jogadores e, portanto, negocia um empréstimo.

O caso de Gabigol parece mais perto de um final feliz. Afinal, o jogador está sem clima no Cruzeiro e teme perder mais espaço com a chegada de Tite. A Raposa, por sua vez, entende que a situação do atacante em Belo Horizonte está ruim e vê a cessão por empréstimo, possivelmente com opção de compra, como a melhor alternativa no momento.

Cruzeiro chega a acordo por Vitão, mas fica longe de Gerson

Não foi só o Atlético que animou o mercado em Belo Horizonte. Afinal, o Cruzeiro também trouxe novidades para os torcedores. A principal delas foi o acordo com o Internacional pela contratação de Vitão. Assim, o clube mineiro concordou em desembolsar 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 46 milhões na cotação atual) para adquirir 80% dos direitos econômicos. No intuito de abater o valor, a Raposa cedeu o defensor João Marcelo, em definitivo, e o meia Japa, por empréstimo.

Por outro lado, o Cruzeiro está distante de um acordo pela contratação de Gerson. Afinal, o Zenit só aceita vender o jogador por 40 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões na cotação atual), mas a Raposa considera o valor como impraticável. A Raposa, no entanto, ainda não desistiu e vai insistir nas negociações.

Corinthians encaminha permanência de Maycon

Campeão da Copa do Brasil, o Corinthians prioriza manter os pilares para a próxima temporada. Dessa forma, o Timão avançou nas conversas com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para contratar o meia Maycon em definitivo. Assim, a permanência está encaminhada, mas inda restam questões burocráticas. O novo vínculo deve ser válido até 2028.

O Corinthians contratou Maycon por empréstimo em 2022. Desde então, renovou a permanência do jogador. Dessa vez, o Timão desistiu de renovar o empréstimo por causa do desejo do meio-campista, que quer assinar um vínculo mais longo. Dessa forma, após meses de conversas, o clube ucraniano aceitou negociar o jogador em definitivo, sem custos, mas mantendo 50% dos direitos econômicos.

Flamengo faz nova sondagem por sonho antigo

O Flamengo voltou a manifestar interesse em Taty Castellanos, da Lazio. O Rubro-Negro fez uma nova sondagem ao centroavante argentino e avalia formalizar uma proposta em breve. Contudo, as conversas ainda estão em estágio inicial e há a necessidade de definir a permanência do técnico Filipe Luís para avançar nas negociações.

Na última janela de transferências, em julho, o Flamengo procurou Taty Castellanos. Na ocasião, o Rubro-Negro fez uma sondagem, mas não avançou para uma proposta. Por outro lado, a Lazio não quer abrir mão de jogadores na janela de janeiro, que é meio de temporada no calendário europeu. Assim, isso pode ser um empecilho para o clube carioca.

Grêmio tem trunfo para tentar repatriar Tetê

O Grêmio segue a todo vapor em busca de reforços para 2026. Entre as opções, um deles simbolizaria o retorno de uma revelação da base: o meio-campista Tetê. O Panathinaikos, da Grécia, deseja receber apenas 5 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões) pelo jogador. Contudo, o Tricolor tem um trunfo nas mãos: o empresário Pablo Bueno, que antes tinha relação conturbada no clube.

Pablo Bueno acumula algumas polêmicas envolvendo desavenças com administrações passadas do Grêmio. Afinal, as gestões passadas não efetivaram negociações com clientes do empresário que também fizeram parte da base do Imortal. Entretanto, a história mudou com a gestão atual. Ou seja, ele dá indícios que pode colaborar com o clube.

Botafogo entra na briga com Flamengo por Jair

O Botafogo está na disputa pelo zagueiro Jair, alvo do Flamengo nesta janela de transferências. O Alvinegro deseja repatriar o jovem xerife por empréstimo, mesmo modelo do qual o Rubro-Negro está de olho, mas com opção de compra. Entretanto, tudo dependerá da vontade do Nottingham Forest em liberar o jogador.

Jair trocou o Botafogo pelo Nottingham Forest, em julho, depois da Copa do Mundo de Clubes. Na Inglaterra, porém, ele teve pouco espaço. Fez apenas duas partidas e ficou em campo menos de 200 minutos. O Glorioso conta como trunfo com a boa relação de John Textor, sócio majoritário da SAF do clube, e Evangelos Marinakis, dono do Forest.

Vasco recusa proposta por Rayan

Grande destaque do Vasco em 2025, Rayan segue valorizado no mercado de transferências. Afinal, o Cruz-Maltino recusou uma oferta do Zenit, da Rússia, de 31 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões) de maneira fixa (em 4 parcelas) pelo atacante, mais 4 milhões de euros em metas atreladas a títulos.

A diretoria fez uma contraproposta e definiu o valor que deseja para negociar sua joia: 50 milhões de euros (R$ 327 milhões). Rayan renovou recentemente seu contrato, o que deixa o Vasco em situação mais confortável para negociar. A multa rescisória é de 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 500 milhões)

