Justiça homologa plano de recuperação judicial do Vasco

O Vasco da Gama anunciou nesta terça-feira (23) um avanço importante em seu processo de reestruturação financeira. No último domingo (21), a 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro homologou o Plano de Recuperação Judicial apresentado pelo clube, validando o acordo aprovado anteriormente pela Assembleia de Credores.

A decisão foi tomada em menos de um ano desde o pedido de recuperação e é vista internamente como um marco relevante no processo de reorganização das finanças. Segundo o clube, a homologação reforça a condução responsável da atual gestão e consolida um passo decisivo rumo à estabilidade econômica.

Em nota oficial, o Vasco agradeceu a confiança de credores, parceiros e colaboradores ao longo do processo. O clube também reafirmou o compromisso com a transparência, o equilíbrio financeiro e o respeito à torcida. De acordo com a diretoria, são pilares que seguem como base da administração atual.

