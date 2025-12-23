Palmeiras negocia empréstimo de destaque da base ao Athletico

O Palmeiras negocia o empréstimo do lateral-direito Gilberto com o Athletico. Apesar de ser um dos destaques da base do clube, o jogador de 20 anos não está nos planos de Abel Ferreira para a temporada. A intenção do clube é que o jovem atleta tenha rodagem ao longo de 2026.

Gilberto é considerado uma das grandes promessas da base alviverde e se destaca pelas suas participações em gols. Na última temporada, o lateral deu 13 assistências em 36 partidas pelo time sub-20 do Palmeiras, com três gols marcados. Além disso, esteve no elenco da Seleção Brasileira que disputou a Copa do Mundo da categoria no Chile.

Na última temporada, Gilberto chegou a treinar com o time principal do Palmeiras, mas não teve oportunidades com Abel Ferreira. O lateral foi relacionado para quatro jogos da equipe em 2025, porém, não entrou em campo.

Além do Athletico, outros clubes chegaram a procurar o Verdão pelo jogador. No Rubro-Negro, o lateral deve ter oportunidades durante o Campeonato Paranaense, no qual o Furacão irá utilizar o time de aspirantes. Em seu elenco principal, o clube paranaense conta com Benavídez e Madson.

