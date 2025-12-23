Bap apresenta receita bilionária e afirma: “Não vamos deixar ninguém gastar mais que o Flamengo nas janelas”

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, apresentou na noite desta terça-feira (23) o balanço financeiro e a prestação de contas do seu primeiro ano de gestão no clube. A divulgação aconteceu em um evento com sócios rubro-negros no salão nobre da Gávea. Afinal, a temporada, que terminou com quatro títulos: Carioca, Supercopa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, rendeu mais de R$ 2 bilhões aos cofres flamenguistas.

Bap destacou que o Flamengo conseguiu crescer em uma temporada o faturamento de outros clubes em anos anteriores. Além disso, o presidente ressaltou que o Rubro-Negro pode virar um “monstro” se seguir tendo essa margem de crescimento nos próximos anos.

“Quem tinha um faturamento de R$ 761 milhões em 2024? O São Paulo. Nós crescemos em um ano o faturamento de um São Paulo, que era o quarto do Brasil. O que acontece se o Flamengo não ganhar nada esse ano (2026), a casa cai? A gente fatura R$ 1,4 bilhão. O orçamento do Palmeiras com tudo dentro é R$ 1,2 bilhão. Então temos fôlego e musculatura para irmos por muito mais. Eu sendo um clube de futebol, não tem investimento melhor do que reinvestir no clube. Temos um caixa absolutamente saudável, um resultado crescente, uma margem acima de 30%. Isso se a gente não ganhar nada. Se ganha de novo, vamos para uma margem 40%, e mais condições de investir no negócio. O Flamengo vai virar um monstro das Américas do ponto de vista econômico”, enfatizou.

Gastos na janela

Com a arrecadação recorde, a expectativa é que o clube aumente os gastos nas próximas janelas de transferências. Afinal, Bap recordou que o Flamengo gastou R$ 300 milhões no começo do ano, abaixo dos adversários. Assim, o presidente destacou que ninguém vai gastar mais que o Mengão nas próximas janelas.

“O Palmeiras gastou R$ 700 milhões. Gastou muito e fez muito ponto, brigou com a gente até o final. Vamos corrigir essa rota e não vamos deixar ninguém gastar mais do que a gente no Brasil em nenhuma janela. Agora temos dinheiro para isso. Não pode errar três janelas seguidas, mas duas pode. Vamos acelerar, se errar na primeira janela tem a segunda. Se errar na segunda eu demito e contrato alguém novo (risos) para ter um novo tipo de erro. Mas dinheiro a gente tem, não pode deixar isso acontecer (gastarem mais que o Flamengo). Isso é um fenômeno das SAFs e das Bets no Brasil. Você recebe um caminhão de dinheiro, em vez de pagar as dívidas como fizemos, contrata dois ou três jogadores”, pontuou.

Por fim, Bap afirmou que o objetivo é que o clube consiga estar entre os dez maiores faturamentos do ano. Comparada à última temporada, o Flamengo ganhou onze posições neste ranking.

“Há um ano, nós éramos provavelmente o 27º faturamento no mundo. Acredito que agora sejamos o 16º. Acho que temos que mirar no Top 10, se der errado fica lá no Top 15 dos maiores”, ironizou.

