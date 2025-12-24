Retrospectiva 2025: Palmeiras fica sem títulos pela primeira vez na era Abel Ferreira

A temporada do Palmeiras, que era de muita expectativa, terminou de forma frustrante. Afinal, o Verdão investiu de forma recorde atrás de reforços, trazendo nomes como Vitor Roque e Andreas Pereira. Contudo, a equipe de Abel Ferreira terminou o ano sem levantar nenhum título, algo inédito desde que o treinador chegou ao clube. Assim, o J10 relembra como foi o 2025 palestrino.

JANEIRO

O Palmeiras iniciou a temporada pronto para viver uma reformulação. Sob o comando de Abel Ferreira, o clube trouxe muitas peças novas e também dispensou alguns atletas, visando mudanças no seu elenco. Aliás, o Verdão teve um investimento recorde, gastando mais de R$600 milhões em reforços.

Entre as chegadas, tivemos Ramón Sosa, Facundo Torres, Emiliano Martínez. Lucas Evangelista e Micael. Contudo, a que mais chamou a atenção foi Paulinho, ex-Atlético-MG, que chegou como uma das contratações mais caras da história do clube.

Em contrapartida, alguns nomes conhecidos da torcida palestrina deixaram o clube, como: Zé Rafael, Dudu, Mayke, Rony, Vitor Reis e Caio Paulista.

Na primeira partida do ano, o Palmeiras venceu a Portuguesa por 2 a 0, no Allianz Parque, na estreia da equipe no Campeonato Paulista. Maurício foi o responsável pelos dois gols da partida.

Na sequência, o Verdão engatou dois jogos fora de casa no Estadual e, apesar de encontrar dificuldades, o Palmeiras empatou com o Noroeste em 1 a 1 e venceu o Santos por 2 a 1. Contudo, Abel Ferreira começou a cobrar a chegada de um novo centroavante.

O fim do mês de janeiro foi difícil para o Verdão. Afinal, a equipe perdeu para o Novorizontino por 2 a 1 e empatou com o RB Bragantino em 0 a 0. Apesar de um jogo ter acontecido na Arena Barueri e outro no Allianz, em ambos o Alviverde era o mandante.

FEVEREIRO

No começo de fevereiro, o Palmeiras goleou o Guarani por 4 a 1, mas na sequência acabou engatando dois empates seguidos contra Corinthians e Água Santa, o que fez a equipe ficar ameaçada de sequer se classificar para o mata-mata do Paulistão.

Isso porque São Bernardo e Ponte Preta faziam um grande campeonato e brigavam ponto a ponto com o Palmeiras por duas vagas nas quartas de final. Assim, o time de Abel Ferreira sabia que não poderia mais tropeçar caso quisesse buscar a classificação.

Desta forma, o Palmeiras engatou mais duas vitórias contra Inter de Limeira e Botafogo-SP, além de um empate com o São Paulo em 0 a 0. Contudo, o Alviverde chegou para a última rodada da fase de grupos fora da zona de classificação.

Na última rodada da fase de grupos do Paulistão, o Palmeiras suou, mas venceu o Mirassol por 3 a 2 fora de casa, contou com um tropeço da Ponte Preta e se classificou em segundo lugar na chave, atrás apenas do São Bernardo.

No final do mês, o Palmeiras anunciou a contratação de Vitor Roque, que chegava como a contratação mais cara da história do clube. O jogador estava emprestado ao Real Bétis, da Espanha, mas pertencia ao Barcelona.

MARÇO

No primeiro dia do mês de março, o Palmeiras venceu o São Bernardo por 3 a 0 e se classificou para as semifinais do Campeonato Paulista. O atacante Estêvão foi o grande destaque da partida ao marcar dois belos gols.

Na semifinal, o Verdão encarou o São Paulo no Allianz Parque e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Raphael Veiga, de pênalti. Contudo, a cobrança deu o que falar já que Vitor Roque acabou forçando um contato com Arboleda e o juiz assinalou a marca da cal. Dias depois, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, disse que a penalidade não deveria ter sido marcada.

No primeiro jogo da final do Paulistão, contra o Corinthians, Palmeiras perde por 1 a 0, em pleno Allianz Parque e vê a oportunidade do tetracampeonato estadual ficar mais complicada.

No jogo decisivo da final do Campeonato Paulista, Palmeiras não consegue furar a defesa do Corinthians, empata em 0 a 0 e se torna vice-campeão estadual. A partida ficou marcada pelo pênalti perdido por Raphael Veiga, no segundo tempo, que parou em defesa de Hugo Souza. O Verdão, aliás, perdeu a chance de conquistar a competição pela quarta vez seguida.

Ainda em março, o Palmeiras estreou no Campeonato Brasileiro contra seu algoz do ano passado: o Botafogo. Contudo, em um jogo fraco no Allianz Parque, as equipes não saíram do 0 a 0.

ABRIL

No mês de abril, o Palmeiras fez sua estreia na Libertadores. Em um jogo muito disputado, o Verdão venceu o Sporting Cristal, no Peru, por 3 a 2. O gol da vitória, aliás, saiu nos acréscimos do segundo tempo, com Richard Rios.

Já no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras empolgou. Afinal, nos quatro jogos seguintes pela competição, o Verdão venceu Sport (2 a 1), Corinthians (2 a 0), Internacional (1 a 0) e Fortaleza (2 a 1). O único tropeço no mês aconteceu no dia 27 de abril, quando o Alviverde perdeu para o Bahia, no Allianz Parque, por 1 a 0.

Já na Libertadores o Verdão seguia a todo vapor. A equipe de Abel Ferreira bateu o Cerro Porteño, do Paraguai, por 1 a 0, em casa e também venceu o Bolívar, em plena altitude de La Paz, por 3 a 2.

No final do mês, o Palmeiras fez sua estreia na Copa do Brasil. O adversário da vez era o Ceará. No jogo de ida, na Arena Castelão, o Verdão venceu por 1 a 0, com gol de Gustavo Gómez.

MAIO

Maio começou e o Palmeiras seguia avassalador no Brasileirão. O Verdão engatou mais três vitórias seguidas na competição contra Vasco (1 a 0), São Paulo (1 a 0) e RB Bragantino (3 a 2).

Já nas copas, o Verdão também estava imparável. Com novas vitórias diante de Cerro Porteño (2 a 0), Bolívar (2 a 0) e Sporting Cristal (6 a 0), o Alviverde garantiu não só o primeiro lugar de seu grupo, mas a melhor campanha geral da Libertadores, com 100% de aproveitamento.

Por fim, na Copa do Brasil, a equipe de Abel Ferreira não tomou conhecimento do Ceará e venceu novamente, desta vez por 3 a 0, garantindo um lugar nas oitavas de final da competição.

Contudo, o final do mês reservou um revés doloroso ao torcedor palestrino. Afinal, em um duelo direto contra o Flamengo, em pleno Allianz Parque, o Palmeiras perdeu por 2 a 0 e viu o rival disparar na tabela.

JUNHO

O mês de junho começou com mais uma derrota. O Palmeiras foi até Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro e perdeu por 2 a 1, com dois gols de Kaio Jorge. Assim, o Verdão engatava duas derrotas seguidas contra os seus principais concorrentes ao título brasileiro.

Apesar dos reveses consecutivos, o Palmeiras não criou desespero e mudou a chave para a disputa do Mundial de Clubes. A equipe viajou para os Estados Unidos para disputar a competição e concentrou todo seu foco no torneio.

Na estreia no Mundial, o Palmeiras encarou o Porto, de Portugal. Apesar de uma boa atuação, o Verdão viu o goleiro Cláudio Ramos brilhar e ficou no 0 a 0 contra os portugueses.

No jogo seguinte, veio a primeira vitória no Mundial. Com uma atuação sólida, o Palmeiras venceu o Al-Ahly, do Egito e venceu seu primeiro jogo na competição. Flaco López e um gol contra construíram o placar para o Verdão.

No último jogo da fase de grupos, o Palmeiras ficou no empate em 2 a 2 com o Inter Miami. Os estadunidenses chegaram a abrir 2 a 0 no placar, mas o Verdão conseguiu buscar a igualdade com Paulinho e Maurício.

No final do mês, o Palmeiras encarou um velho conhecido nas oitavas de final do Mundial de Clubes: o Botafogo. O resultado só veio na prorrogação. Paulinho fez linda jogada individual e marcou o único gol da partida, selando a vitória alviverde.

JULHO

No começo de julho, um dos grandes baques da temporada. Afinal, o Palmeiras até jogou bem, mas acabou perdendo para o Chelsea por 2 a 1, nas quartas de final, e deu adeus ao Mundial de Clubes.

A partida também marcou o último jogo do jovem Estêvão, que estava de malas prontas para defender justamente o Chelsea. O atleta foi ovacionado e abraçado pelo elenco alviverde após o embate.

Além de Estêvão, outro jogador que deixou o clube foi Richard Ríos. O colombiano foi negociado com o Benfica, de Portugal e foi seguir carreira no Velho Continente.

De volta ao Campeonato Brasileiro, o Palmeiras voltou a engatar uma sequência positiva. Depois do empate em 1 a 1 com o Mirassol, no Allianz, o Verdão venceu Atlético-MG (3 a 2), Fluminense (2 a 1) e Grêmio (1 a 0), seguindo firme na briga pelo título.

No último dia do mês, o Palmeiras iniciou sua batalha contra o Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, em Itaquera, o Verdão perdeu por 1 a 0, após Memphis Depay fazer um gol no segundo tempo.

AGOSTO

Pensando no duelo de volta contra o Corinthians, o Palmeiras poupou seus titulares contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro Baiano chegou a abrir 2 a 0, mas o Verdão conseguiu buscar o empate.

No jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras voltou a perder para o Corinthians, desta vez por 2 a 0 e deu adeus a competição. O embate ficou marcado pela expulsão de Anibal Moreno, ainda no começo do jogo, que prejudicou o plano de jogo do Verdão.

Apesar do baque da eliminação, o Palmeiras seguiu firme no restante dos seus objetivos. Tanto que venceu Ceará, Botafogo e Sport, pelo Campeonato Brasileiro e seguiram na briga pela ponta.

Na janela do meio do ano, o Palmeiras se reforçou e trouxe Jefté, Khellven e Carlos Miguel. Contudo, o grande destaque era Andreas Pereira, que deixou o futebol inglês para ser o grande nome do meio de campo do Verdão no restante do ano.

Já na Libertadores, o Verdão teve pela frente o Universitário, do Peru. No primeiro jogo, em Lima, o Palmeiras não tomou conhecimento do adversário e venceu por 4 a 0. Assim, no embate de volta, o Alviverde não precisou se esforçara muito, ficou no 0 a 0 e avançou de fase.

No último dia do mês, o Palmeiras reencontrou o algoz Corinthians, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. Em Itaquera, Vitor Roque chegou a abrir o placar, mas um gol contra de Piquerez deixou tudo igual no embate.

SETEMBRO

No começo de setembro, o Palmeiras se manteve firme no Brasileirão aplicando duas goleadas impiedosas contra Internacional e Fortaleza, ambas por 4 a 1.

Já na Libertadores, o Verdão teve seu grande confronto até então contra o River Plate. No primeiro jogo, em Buenos Aires, o Palmeiras teve grande atuação coletiva e venceu por 2 a 1, podendo até ter marcado mais. Contudo, mostrou a força do time de Abel Ferreira para estes momentos.

No jogo de volta, o River Plate chegou a abrir o placar no Allianz Parque, mas com Flaco López e Vitor Roque inspirados, o Verdão virou para 3 a 1 e garantiu seu lugar na semifinal da Libertadores.

Na última partida do mês, outro algoz do Palmeiras apareceu novamente. Na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu o Verdão, novamente por 1 a 0 e deu uma freada na ascensão da equipe de Abel Ferreira na temporada.

OUTUBRO

Com o foco no Campeonato Brasileiro, o Verdão seguia avassalador e emplacou novamente mais três goleadas, contra Vasco (3 a 0), Juventude (4 a 1) e RB Bragantino (5 a 1). Contudo, no meio destas partidas, o Alviverde jogou o polêmico clássico contra o São Paulo no Morumbis. Na ocasião, o Tricolor vencia por 2 a 0 quando o juiz Ramon Abatti Abel não marcou um pênalti claro de Allan em Tapia e não expulsou Andreas Pereira em falta violenta em cima de Marcos Antônio. O Palmeiras reagiu no segundo tempo e conseguiu virar para 3 a 2.

Apesar do resultado positivo, o Verdão ficou marcado pelos favorecimentos no clássico. O técnico Abel Ferreira viria a falar que esta partida mudou a visão dos árbitros em relação a sua equipe, que começou a ser prejudicada em alguns embates.

A reclamação com a arbitragem veio justamente em um dos jogos mais decisivos do Brasileirão. Contra o Flamengo, no Maracanã, o Verdão perdeu por 3 a 2 e viu seu adversário direto assumir a liderança. O Palmeiras reclamou muito em um pênalti de Jorginho em cima de Gustavo Gómez, não marcado pela arbitragem.

Ainda em outubro, o Palmeiras começou sua caminhada na semifinal da Copa Libertadores. Contudo, em uma atuação terrível, o Verdão perdeu para a LDU por 3 a 0, em Quito e se complicou por uma vaga na final.

Antes do duelo decisivo contra os equatorianos, o Palmeiras teve outro duelo direto no Brasileirão, desta vez contra o Cruzeiro. Apesar do jogo aberto, as equipes ficaram no 0 a 0, no Allianz Parque.

No jogo de volta da Libertadores, o Palmeiras fez o impossível. Uma sonora goleada por 4 a 0 colocou o Verdão na final da competição continental. A virada no placar nunca havia acontecido na história do torneio.

NOVEMBRO

No começo do mês de novembro, o Palmeiras engatou mais duas vitórias seguidas contra Juventude e Santos, seguindo firme na briga pelo título.

Contudo, a oscilação do Verdão no torneio de pontos corridos começaria justamente na reta final da competição. Isso porque o Palmeiras engatou cinco jogos sem vencer na competição. Foram derrotas para Mirassol (2 a 1), Santos (1 a 0) e Grêmio (3 a 2), além de dois empates em 0 a 0 para Vitória e Fluminense, em pleno Allianz Parque. Assim, o Flamengo ficou muito próximo do título brasileiro.

No final de novembro, outra derrota dolorosa. O Palmeiras encarou o Flamengo, em Lima, pela grande final da Libertadores. Contudo, em um jogo nervoso e sem nenhum chute a gol do time de Abel Ferreira, o Verdão perdeu para o Rubro-Negro por 1 a 0, com gol de Danilo e se sagrou tetracampeão continental.

DEZEMBRO

No retorno ao Brasileirão, o Palmeiras teve grande atuação em BH e venceu o Atlético Mineiro por 3 a 0, fora de casa. Contudo, não foi o suficiente para seguir vivo na briga pelo título brasileiro, que ficou com o Flamengo.

No último jogo do ano, o Palmeiras se despediu com vitória. Triunfo diante do Ceará por 2 a 1, na Arena Castelão, assegurando o segundo lugar no Campeonato Brasileiro.

Assim, o Verdão terminou a temporada pela primeira vez sem títulos sob o comando de Abel Ferreira. Mesmo assim, o treinador renovou seu contrato com o Palmeiras até 2027.

Na reta final do ano, uma leve confusão marcou uma das reuniões do conselho do Palmeiras. Um diretor fez cobranças a gestão de Leila Pereira, que não conquistou nenhum título em 2025 e gastou muito dinheiro com reforços. A mandatária e o conselheiro bateram boca de forma acalorada durante o encontro.

Além disso, o Palmeiras começou a se movimentar visando 2026. Além de tentar recuperar alguns jogadores, o Verdão garantiu a permanência de Bruno Fuchs. Em contrapartida, alguns atletas devem deixar o clube no ano que vem, como Aníbal Moreno, que negocia com o River Plate.

