Na sexta divisão e sem jogos, time do Papai Noel apela para o futebol virtual

O Santa Claus FC, considerado o clube mais folclórico do futebol finlandês, passa por um momento curioso. A tradicional equipe de Rovaniemi, cidade natal do Papai Noel, no Círculo Polar Ártico, atualmente disputa o Nelonen, o equivalente à sexta divisão nacional, reflexo de anos de dificuldades financeiras. Fora das quatro linhas, porém, o clube encontrou uma forma inusitada de manter sua marca ativa e competitiva: o futebol virtual.

A temporada oficial na Finlândia só começa quando o clima permite, no fim de março, início de abril. Durante os meses mais rigorosos do inverno, com temperaturas extremas e campos impraticáveis, as divisões inferiores ficam paradas. Sem bola rolando no gramado artificial e distante dos holofotes do futebol profissional, o Santa Claus direciona a atenção de seus torcedores para outra arena. O clube mantém uma equipe profissional de eSports de EA FC25, que disputa a liga VPGEurope, uma das principais competições do continente no mundo virtual.

No futebol real, o momento é de cautela. Em 2025, o Santa Claus apresentou brigou bonito na parte de cima da tabela e ficou em segundo lugar em seu grupo, mesmo assim uma posição insuficiente para lutar pelo acesso. Ainda assim, o patamar atual está longe daquele vivido nos anos 1990 e 2000, quando o clube chegou a frequentar a Kakkonen, a terceira divisão finlandesa por 14 temporadas.

Sonhando alto

Mesmo diante desse cenário, a diretoria mantém um discurso de reconstrução e ambição a longo prazo. “Queremos nos tornar o clube mais importante da Lapônia”, afirma Jose Hiltunen, presidente do Santa Claus.

Sem jogos no inverno e sem grande exposição midiática, o time encontrou nos eSports uma ponte direta com o público — especialmente fora da Finlândia. A equipe de EA FC25 representa o Santa Claus em campeonatos regulares. As partidas têm transmissões online e ligas organizadas, mantendo o escudo em exibição mesmo quando a neve cobre os estádios.

Assim, enquanto a bola não volta a rolar nos campos congelados do norte europeu, resta ao torcedor vestir o vermelho, ajustar o joystick e torcer pelo Santa Claus no mundo virtual. Quem sabe, o Bom Velhinho não reserva um belo presente para o time de futebol na próxima temporada…

