Então é Natal? O ano em que o Campeonato Carioca ignorou o Papai Noel

Natal é tempo de descanso, família e paz. Mas em 1950 não foi bem assim. Pelo menos para o futebol do Rio de Janeiro. Pela primeira e única vez na história centenária da competição, o Campeonato Carioca teve um rodada (quase) cheia na véspera de Natal. Sim, no dia 24 de dezembro daquele ano, o que hoje parece impensável aconteceu — especialmente em uma época em que o calendário ainda não era tão congestionado.

E mais: o ponto alto da jornada foi o clássico Botafogo x Fluminense, no então recém-inaugurado Maracanã, e que terminou empatado em 3 a 3. Detalhe: o jogo começou às 16h30 para que as pessoas pudessem voltar para casa a tempo de participar da ceia. Apesar do absurdo, o Clássico Vovô arrastou 19.646 pessoas ao estádio.

A bola ainda rolou simultaneamente em outros campos. Na Rua Figueira de Melo, o São Cristóvão venceu o Bonsucesso por 4 a 0. Enquanto o Olaria, na Rua Bariri, superou o Canto do Rio por 3 a 0. Outro jogo da rodada foi disputado um dia antes: Madureira 3 x 5 Flamengo.

O encontro Vasco x América foi estrategicamente adiado e foi programado para ser o desfecho do campeonato, no dia 28 de janeiro de 1951. Como os dois times disputaram o título ponto a ponto até o fim, a Federação Metropolitana de Futebol (FMF) foi manipulando a tabela para que o campeonato não perdesse a graça. No fim das contas, o Vasco venceu por 2 a 1 e se sagrou o primeiro campeão carioca da Era Maracanã.

Pedido de descanso após a Copa

Mas, afinal, por qual motivo os times tiveram de entrar em campo e ignorar o Bom Velhinho?

Não é de hoje, inclusive, que os times reclamam de calendário apertado. Naquele ano, o Brasil recebeu a Copa do Mundo e os clubes pediram um tempo de descanso. Ou melhor: o Vasco. Com oito jogadores naquela seleção, além do técnico Flávio Costa, o clube de São Januário solicitou um refresco no calendário, e atenderam ao pedido. O Carioca começou em meados de agosto, exatos 28 dias depois do fim do Mundial.

O jeito, então, foi marcar os jogos para a véspera de Natal e também para o Ano Novo! No dia 31 de dezembro, o torcedor se despediu do ano velho com três jogos: Madureira 1 x 2 Olaria, Botafogo 1 x 0 Bonsucesso e Bangu 1 x 2 Vasco.

