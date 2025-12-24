Flamengo: declaração ofensiva de presidente contra repórter da Globo gera forte repercussão

A apresentação dos resultados financeiros do Flamengo em 2025 rolou nesta terça-feira, 23/12. Mas teve uma inesperada ofensa pessoal do presidente do Flamengo à jornalista Renata Mendonça, do Grupo Globo. Em outubro, Renata divulgou uma matéria sobre a diretoria. Nela, mostrou que, mesmo com orçamento bilionário, os recursos para o futebol feminino são ínfimos. Renata também mostrou em vídeo que, diferentemente da estrutura cinematográfica do futebol masculino, o CT feminino apresenta problemas estruturais graves, além do mau estado de chuveiros e torneiras.

“Tem lá a ‘nariguda da Globo’ que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula. Dá vontade de falar: ‘Filha, convence a sua empresa a colocar R$ 20 milhões por ano em direito de transmissão que a coisa fica melhor. Mas pau que dá em João tem de bater em Maria também’”, declarou Bap.

Como não poderia deixar de ser, diante disso, a declaração de Bap ofuscou os valores apresentados pelo Flamengo, que, por sua vez, bateu o recorde de faturamento de um clube brasileiro na história, chegando perto de 3 bilhões. Em consequência disso, a imprensa e as redes sociais se solidarizaram com a jornalista, que, enfim, é reconhecida pelo apoio irrestrito ao futebol feminino e como uma das principais especialistas desta categoria.

A nota do GE sobre as declarações de BAP, do Flamengo, sobre Renata Mendonça

O grupo GE divulgou uma nota repudiando as declarações de Bap.

“A Globo repudia o ataque gratuito e misógino do dirigente do Flamengo a uma de suas profissionais e reitera seu profundo respeito às mulheres e a opiniões críticas que não ofendam nem insultem quem quer que seja.”

Repercussão

Além disso, as críticas reverberaram também entre os jornalistas. Nesse contexto, um dos exemplos foi Paulo Vinicius Coelho, o PVC, que destacou:

“Por outro lado, a noite gloriosa da apresentação das contas do Flamengo. Mas só não precisava esbarrar na deselegância. Afinal, todo profissional tem nome e sobrenome, a não ser quando, em alguns casos, um apelido ou a soma de letras parece mais forte, como Bap, para Luiz Eduardo Baptista. Portanto, Renata Mendonça é jornalista profissional e, como tal, merece ser chamada pelo nome e pelo sobrenome.”

