Carioca de 2026 terá premiação por desempenho; confira os valores

O Campeonato Carioca de 2026 adotará um modelo financeiro diferente do atual. Em reunião realizada terça-feira (23), na sede da Ferj, os 12 clubes aprovaram uma nova distribuição de receitas que reduz as cotas fixas dos quatro grandes e direciona cerca de 70% do dinheiro para premiações por desempenho. As informações são do jornalista Gilmar Ferreira, do jornal Extra.

Do total arrecadado com o patrocinador master, uma casa de apostas, R$ 30 milhões foram reservados para cotas fixas. Nesse cenário, o Flamengo receberá R$ 10 milhões, enquanto Botafogo, Fluminense e Vasco ficarão com R$ 6,6 milhões cada. Anteriormente, o Flamengo embolsava R$ 27 milhões, Fluminense e Botafogo recebiam R$ 13,5 milhões, e o Vasco apenas R$ 7 milhões.

Paralelamente, outros R$ 46 milhões entrarão em disputa conforme a performance esportiva. Os oito clubes classificados às quartas de final garantirão R$ 1 milhão, cada. Além disso, o líder da fase de grupos, que será declarado campeão da Taça Guanabara, receberá mais R$ 1 milhão de bônus. Já os semifinalistas embolsarão R$ 5,5 milhões, cada. Os finalistas somarão mais R$ 5 milhões, com o campeão levando um bônus adicional de R$ 5 milhões.

Com aproximadamente R$ 90 milhões em jogo, a nova estrutura amplia o peso da fase classificatória. Dessa forma, os grandes precisarão terminar entre os dois primeiros de seus grupos para evitar confrontos diretos nas quartas de final e, consequentemente, o risco de perder parcelas relevantes da premiação. O Carioca de 2026 começa no dia 14 de janeiro.

