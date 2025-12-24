Primeiro adversário do Flamengo no Carioca anuncia reforço

Primeiro adversário do Flamengo no Campeonato Carioca de 2026, o Bangu anunciou a contratação do volante Pedro China, de 23 anos. Logo após o anúncio, o jogador se apresentou e iniciou as atividades no CT Saferj, em Guaratiba. Ele é o nono reforço para a próxima temporada e segue fortalecendo o elenco que será comandado pelo técnico Flávio Tinoco.

Pedro China se formou nas categorias de base do Botafogo e chega ao Bangu após defender o São Gonçalo, equipe vice-campeã da Série A2 do Campeonato Carioca em 2025. Ele também acumula passagens por Nova Iguaçu e Goytacaz.

“Estou muito feliz de vestir essa camisa tão pesada. A torcida pode esperar muita vontade da minha parte. Sou um segundo volante que corre por todo o campo e tenho muita vontade de vencer e dar alegria a essa torcida maravilhosa”, afirmou China em entrevista ao site da Ferj.

O Bangu estreia no Cariocão contra o Flamengo, em partida prevista para o dia 14 ou 15 de janeiro.

