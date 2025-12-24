Wesley, ex-Corinthians, entra na mira do Benfica

De olho na briga pelo título do Campeonato Português, o Benfica busca se reforçar na próxima janela de transferências, em janeiro. Dessa forma, o clube de Lisboa monitora alguns nomes, entre eles o atacante Wesley, do Al-Nassr, da Arábia Saudita, de acordo com o jornal “A Bola”. Contudo, tirá-lo do time saudita é uma missão considerada difícil.

O Benfica observa Wesley desde a base do Corinthians. Entretanto, não houve, até o momento, proposta do clube português. Em 2024, o Timão vendeu o atacante para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, por 18 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões). Por lá, no entanto, o jovem de 20 anos ainda não conseguiu se firmar. Ao todo, soma 33 jogos, quatro gols e quatro assistências.

Apesar da dificuldade do brasileiro na adaptação, o Al-Nassr não pretende negociá-lo. Afinal, perdeu o astro Sadio Mané, convocado para defender Senegal na Copa Africana de Nações. Portanto, o atacante pode receber mais oportunidades e, enfim, se firmar no time saudita. Afinal, o técnico Jorge Jesus não tem muitas opções à disposição.

Em terceiro lugar no Campeonato Português com 35 pontos, o Benfica viu o arquirrival Porto abrir oito de distância na liderança. Dessa forma, os Águias buscam se reforçar para reduzir a diferença e brigar pelo título até o fim. Afinal, os Dragões reformularam o time para a temporada 2025/26 e, recentemente, contrataram Thiago Silva, que saiu do Fluminense.

