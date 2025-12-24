O luxo de Vini Jr em Dubai: jogador compra cobertura que é coisa de cinema

Vini Jr. comprou uma cobertura de luxo em Dubai. O apartamento fica na Tiger Sky Tower, um dos empreendimentos mais ambiciosos da badalada cidade dos Emirados Árabes Unidos. Trata-se de um projeto avaliado em cerca de US$ 1 bilhão que promete redefinir o skyline de Dubai. O arranha-céu ainda está em construção, com conclusão prevista para 2029.

Com 532 metros de altura e 122 andares, a torre oferece vistas panorâmicas de 360 graus,. Assim, inclui uma visão direta para o Burj Khalifa, o edifício mais alto do planeta. Inclusive, essa panorâmica exclusiva foi um dos atrativos para a aquisição do imóvel. Além disso, outra atração bastante chamativa é o projeto de piscina com borda infinita, que deverá ser a mais alta do mundo. Também haverá um restaurante nas alturas.

Além da propriedade de Vini Jr, o empreendimento tem outras 17 unidades. Todas de extremo luxo. No total são 849 residências, que custam no mínimo 680 mil dólares.

O atacante do Real Madrid, de 25 anos, compartilhou momentos da viagem que ele fez com a influenciadora Virgínia Fonseca. Foi durante esse passeio que o craque comprou a cobertura. Assim, com essa aquisição, Vini Jr se junta a outras celebridades que veem em Dubai uma maneira de atrair atenção para a fortuna adquirida na carreira. Um mundo sofisticado que atrai a atenção nas mídias sociais.

Vini Jr seguirá no Real Madrid

Enquanto inflama seu perfil com a vida pessoal, o lado profissional do jogador brasileiro está em questionamento. Afinal, 2025 termina com uma interrogação sobre o destino de Vini Jr. no Real Madrid. Mesmo com a vitória por 2 a 0 para cima do Sevilla, o atacante deixou o campo de jogo vaiado no Santiago Bernabeu e realizou um movimento inesperado nas redes sociais. O jogador trocou sua foto de perfil no Instagram, que era com a camisa do clube espanhol, por uma com a camisa da Seleção Brasileira.

