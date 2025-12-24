Recuperado de lesão, Estêvão reforça o Chelsea contra o Aston Villa

O Chelsea terá reforço em dose dupla para o confronto contra o Aston Villa, marcado para sábado (27), em Stamford Bridge, pela Premier League. O brasileiro Estevão e Delap, ambos recuperados de lesão, voltam aos treinos e estão à disposição do técnico Enzo Maresca.

Delap se recuperou de uma lesão no ombro sofrida durante o empate com o Bournemouth, em 6 de dezembro, que inicialmente poderia mantê-lo afastado por mais tempo. Por sua vez, Estevão não atuava desde 13 de dezembro, quando entrou no decorrer da partida diante do Everton e sofreu uma lesão muscular.

“Estevão estará disponível para sábado, assim como Delap. Não tínhamos certeza sobre o tempo de recuperação do Delap, por isso estou muito satisfeito com o retorno de ambos”, afirmou Maresca em coletiva nesta quarta-feira (24).

O Chelsea ocupa a quarta posição da Premier League, com 29 pontos, sete atrás do Aston Villa, terceiro com 36. O Arsenal lidera com 39 pontos, seguido pelo Manchester City, com 37.

