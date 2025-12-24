Gustavo Martins desperta interesse do Besiktas, mas Grêmio mantém postura firme

O zagueiro Gustavo Martins, revelação das categorias de base do Grêmio e integrante do elenco profissional há três anos, despertou o interesse do futebol europeu. O Besiktas, da Turquia, entrou em contato com os representantes do jogador para sondar valores, mas ainda não apresentou uma oferta formal. A proposta inicial do clube turco, de 3,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 22 milhões), não agradou à nova diretoria do Tricolor, que estima em seis milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões) o valor mínimo para abrir negociações.

Com contrato até dezembro de 2027, Gustavo Martins deve permanecer no Grêmio caso nenhuma proposta alcance a quantia desejada. O zagueiro de 23 anos também se destacou pela versatilidade, atuando como lateral-direito sob o comando de Mano Menezes em 2025, especialmente quando o clube enfrentou problemas de lesões na posição.

Além do interesse turco, Gustavo Martins recebeu sondagens de clubes portugueses em 2025. Nenhuma delas, no entanto, atingiu o valor estipulado pela diretoria para viabilizar a venda. Com o início da temporada 2026, o defensor deve ganhar mais oportunidades sob o comando do técnico Luis Castro, principalmente no Campeonato Gaúcho, reforçando a defesa do Imortal em partidas iniciais.

