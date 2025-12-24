Coritiba negocia a contratação de Lucero, do Fortaleza

De volta à primeira divisão do futebol brasileiro, o Coritiba negocia a contratação do atacante Juan Martín Lucero, do Fortaleza. O Coxa fez proposta ao Laion e agora busca chegar um acordo pela transferência. Além do clube paranaense, o jogador argentino desperta interesse do Mirassol e do futebol do exterior.

Lucero, de 34 anos, tem contrato até o fim de 2027 com o Fortaleza, que acabou rebaixado para a segunda divisão do Brasileirão. Aliás, o atacante terminou a terceira temporada seguida como artilheiro do Laion, desta vez com 11 gols. Em 2023, balançou as redes 24 vezes, enquanto no ano passado, 23.

Titular absoluto com Juan Pablo Vojvoda, Lucero perdeu espaço com Martín Palermo, que pouco o utilizou. Nos últimos dez jogos do Fortaleza, disputou apenas três, sendo uma como titular.

O Coritiba busca um centroavante para a próxima temporada. A diretoria tentou a contratação de nomes de peso, como Tiquinho Soares (Santos), Vegetti (Vasco) e Eduardo Sasha (Bragantino). Contudo, as negociações não evoluíram.

Em 2026, o Coxa disputará três competições. A primeira será o Campeonato Estadual, que terá início no dia 7 de janeiro. No fim do mesmo mês, começará o Brasileirão. Além disso, o clube paranaense jogará a Copa do Brasil.

