Tchê Tchê não tem permanência garantida no Vasco

Um dos jogadores mais experientes do Vasco, Tchê Tchê tem o futuro incerto. Afinal, o volante não tem a permanência garantida para a próxima temporada, de acordo com o canal “Atenção Vascaínos”. Com contrato até o fim de 2026, o jogador pode integrar a “barca” que partirá de São Januário, em janeiro.

Sem definição sobre o futuro do jogador, o Vasco teria apenas a próxima janela de transferências, em janeiro, para negociá-lo. Afinal, a partir da janela seguinte, em julho, Tchê Tchê já poderia assinar pré-contrato com outro clube. Dessa forma, para evitar perdê-lo de graça, o Cruz-Maltino não descarta uma negociação.

Contratado após uma passagem vitoriosa pelo Botafogo, Tchê Tchê perdeu espaço ao longo da temporada e aqueceu o banco de reservas para nomes como Cauan Barros e Thiago Mendes. Ao todo, disputou 50 jogos, marcou dois gols e deu quatro assistências, mesmo sofrendo com problemas físicos no primeiro semestre.

No Vasco, Tchê Tchê reencontrou o técnico Fernando Diniz, que foi contratado em maio. O jogador trabalhou com o treinador no São Paulo. Na ocasião, no entanto, a relação ficou desgastada por causa de uma bronca do comandante, que disparou palavras como “mascaradinho” e “perninha” ao cobrá-lo.

Revelado no Audax, Tchê Tchê teve passagens vitoriosas pelo futebol brasileiro. Afinal, foi campeão brasileiro com Palmeiras (2016), Atlético (2021) e Botafogo (2024). No Alvinegro, aliás, ganhou a Libertadores. O volante, de 33 anos, também teve passagem pelo Dinamo de Kiev, da Ucrânia.

