Saída de Aníbal Moreno abre lacuna na posição de primeiro volante no Palmeiras

A saída de Aníbal Moreno para o River Plate abriu uma lacuna na posição de primeiro volante no elenco do Palmeiras. Assim, a diretoria precisa ir ao mercado em busca de reposição para o argentino.

Agora, o único jogador com as características da posição, com um perfil mais marcador, é Emiliano Martínez. Apesar de ele ter feito uma temporada de altos e baixos, o Palmeiras não pensa em negociá-lo nesta janela de transferências.

De acordo com entendimento do departamento de futebol, o camisa 32 tem tudo para evoluir após o primeiro ano no Brasil, que serviu como uma período de adaptação. A diretoria aposta nele para 2026.

A ideia do Verdão é buscar jogadores mais experientes no mercado, como Andreas Pereira e Lucas Evangelista. Antes da abertura da janela de transferência, que ocorre em janeiro, o clube sondou opções no mercado, como o experiente Fabinho, atualmente no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, que recentemente foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para amistosos da Seleção Brasileira. Embora tenha somente mais seis meses de contrato, ele não pretende voltar agora ao Brasil.

Outro nome ventilado no clube foi de Marcel Ruiz, do Toluca, do México. No entanto, o jogador sinalizou que não pretende atuar no futebol brasileiro no momento, dando preferência à Europa.

Já Gerson, do Zenit, é bem avaliado internamente no Palmeiras. Além de considerado caro, não tem as características de primeiro volante.

Até o momento, o clube renovou o contrato com o goleiro Marcelo Lomba até dezembro de 2026 e adquiriu os direitos econômicos do zagueiro Bruno Fuchs até o fim de 2029.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.