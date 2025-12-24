Craques brasileiros aproveitam recesso do fim de ano; veja

Jogadores brasileiros do futebol mundial têm cada vez menos períodos de recesso pelo desgastante calendário, que gradativamente recebe mais campeonatos. Exemplo disso foi o novo formato do Mundial de Clubes, que teve um aumento de participantes e sua disputa passou a ocorrer de quatro em quatro anos, em junho e julho. Assim, com este cenário, os atletas, especialmente os de elite, tentam aproveitar ao máximo quando têm uma chance de descansar.

Apesar da programação com mais compromissos, com a chegada das festividades de fim de ano, como o Natal e o Ano Novo, algumas ligas do futebol mundial paralisaram seus campeonatos. São os casos das ligas nacionais da Alemanha, Espanha e França.

Com isso, algumas estrelas do futebol mundial curtem suas pequenas férias, decidem viajar, além de realizar experiências distintas e algumas delas inéditas. Alguns dos craques brasileiros, aliás, aproveitaram para retornar a terras tupiniquins, como o atacante Raphinha preferiu. O jogador do Barcelona voltou a Porto Alegre, onde reside grande parte de seus familiares, e curtiu um samba.

Brasileiros do Real Madrid

Outros dois conterrâneos e companheiros de posição, mas que defendem o Real Madrid, também viajaram. Vini Jr foi para Dubai, onde adquiriu um apartamento. O camisa 7 também aproveitou para descansar.

Além disso, Endrick, que está sem espaço nos Merengues e está de saída para o Lyon por empréstimo, embarcou em um jatinho com a esposa e a companhia dos cachorros. No caso, antes de concretizar a mudança para a França.

Outra estrela que integra o elenco dos Galácticos, Rodrygo segue na Espanha. Ele registrou um momento de descontração ao brincar com um amigo. Isso porque perdeu uma partida de outra modalidade esportiva, o padel, que tem alto índice de praticantes no país europeu.

Ex-Palmeiras fica na parte física

Zagueiro brasileiro, Vitor Reis, emprestado pelo Manchester City ao Girona, da Espanha, aproveita o recesso para manter a boa forma física.

