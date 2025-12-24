Bap revela planos para o Maracanã e camarote à la Real Madrid

O Flamengo apresentou na última terça-feira (23) a prestação de contas e do balanço financeiro do primeiro ano da gestão do presidente Luiz Eduardo Baptista. Mas isso não foi o único assunto do evento, realizado na Gávea. Afinal, Bap revelou planos para o Maracanã e prometeu ser recíproco com o tratamento com alguns rivais. O mandatário, aliás, citou Atlético e Palmeiras.

“Vamos fazer uma série de intervenções, ter aquela rede que em alguns lugares a gente recebe, super amistosa, que tem no campo do Atlético e Palmeiras. Vamos ser recíprocos. Se recebe a gente com aquela m… de rede, vai ter uma pior e mais fechada. Quem tratar bem o Flamengo, será tratado bem quando vier jogar aqui. Tacou uma pedra na gente, nós tacamos uma montanha quando vier aqui”, disse.

Além disso, o presidente do Flamengo revelou planos como a construção de um camarote presidencial, igual do Santiago Bernabéu, a casa do Real Madrid. Bap, aliás, contou que a inauguração do espaço vai ocorrer em janeiro. Administrador do Maracanã junto com o Fluminense, o Rubro-Negro também planeja melhorias para o gramado do estádio, além de alfinetar os “gramados de plástico”.

“Contratamos uma consultoria da Fifa que avaliou o gramado do Maracanã de 1 a 5. Hoje a nota é de 3 a 3,5. Em 2026 queremos ser 4 e 5 em 2027. Tivemos R$ 120 milhões de faturamento no Maracanã em 2025 e vamos fazer R$ 192 milhões em 2026 sem shows e sem gramado de plástico”, afirmou o presidente do Flamengo.

