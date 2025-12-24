Atlético acerta a contratação de Renan Lodi

O Atlético oficializou nesta quarta-feira (24) a contratação o lateral-esquerdo Renan Lodi. Presente de Natal para a torcida, o jogador é esperado em Belo Horizonte nos próximos dias para passar pelos tradicionais exames médicos e assinar contrato.

O acordo entre as partes foi selado nos últimos dias. O Galo informou que todos os trâmites estão acertados. Contudo, o anúncio oficial sairá somente após a aprovação nos exames médicos.

Renan Lodi chega sem custos ao Atlético desde que rescindiu unilateralmente o seu vínculo com o Al-Hilal, em setembro. O lateral ingressou no clube da Arábia Saudita em janeiro de 2024, com contrato de três anos e meio. No entanto, fora dos planos do técnico Simone Inzaghi, ficou fora da lista dos inscritos para o Campeonato Saudita nesta temporada, o que motivou a quebra de contrato.

Aliás, em quase duas temporadas pelo Al-Hilal, Renan Lodi disputou 56 jogos, anotou quatro gols e deu dez assistências.

Esta é a primeira contratação do Atlético para 2026. Ele chega para assumir o lugar deixado por Caio Paulista, devolvido ao Palmeiras. Contudo, abre as portas também para uma possível saída de Guilherme Arana, que recebeu proposta do Fluminense.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.