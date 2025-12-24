Mercado da bola: veja as novidades nesta quarta-feira (24/12)

Na véspera de Natal, os clubes brasileiros agitaram o mercado da bola e buscaram dar um presente para os seus torcedores. O Santos, por exemplo, encaminhou a contratação do volante Felipe Loyola, do Independiente, da Argentina. Já o Atlético, oficializou a contratação de Renan Lodi. O Palmeiras, no entanto, busca reposição para o lugar de Aníbal Moreno. O Jogada10 separou os principais destaques.

Santos encaminha contratação de volante chileno

O Santos encaminhou o primeiro reforço para a próxima temporada. Na véspera de Natal, o Peixe chegou a um acordo com o volante Felipe Loyola, do Independiente, da Argentina. Agora, aguarda a liberação do clube argentino. Contudo, eles cobram garantias financeiras para fechar a negociação, que gira em torno de R$ 33 milhões.

Palmeiras vai ao mercado em busca de reposição para o meio-campo

A saída de Aníbal Moreno para o River Plate abriu uma lacuna na posição de primeiro volante no elenco do Palmeiras. Assim, a diretoria precisa ir ao mercado em busca de reposição para o argentino. Agora, o único jogador com as características da posição, com um perfil mais marcador, é Emiliano Martínez.

Tchê Tchê tem futuro incerto no Vasco

Um dos jogadores mais experientes do Vasco, Tchê Tchê tem o futuro incerto. O volante tem contrato até o fim de 2026 e pode integrar a “barca”, em janeiro. Sem definição sobre o futuro do jogador, o Cruz-Maltino teria apenas a próxima janela de transferências para negociá-lo. Afinal, a partir da janela seguinte, em julho, Tchê Tchê já poderia assinar pré-contrato com outro clube.

Grêmio se defende de investidas por Gustavo Martins

O zagueiro Gustavo Martins, revelação das categorias de base do Grêmio e integrante do elenco profissional há três anos, despertou o interesse do futebol europeu. O Besiktas, da Turquia, entrou em contato com os representantes do jogador para sondar valores. Contudo, o Imortal mantém a postura firme e conta com o defensor para 2026.

Coritiba aposta no mercado nacional e negocia com Lucero, do Fortaleza

De volta à primeira divisão do futebol brasileiro, o Coritiba negocia a contratação do atacante Juan Martín Lucero, do Fortaleza. O Coxa fez proposta ao Laion e agora busca chegar um acordo pela transferência. Além do clube paranaense, o jogador argentino desperta interesse do Mirassol e do futebol do exterior.

Sem “troca-troca” entre Botafogo e São Paulo

Sem acordo, Botafogo e São Paulo não devem concluir o “troca-troca” envolvendo seis jogadores. Dessa forma, os clubes devem negociar de forma individual com cada jogador. Inicialmente, seis nomes seriam envolvidos. O São Paulo enviaria o zagueiro Ferraresi, o meia Pablo Maia e o atacante Rodriguinho. Por outro lado, o clube paulista manifestou interesse no lateral-direito Vitinho, no meia Savarino e no ataque Joaquín Correa.

Wesley entra na mira de Barcelona e Real Madrid

O lateral-direito Wesley, ex-Flamengo, atualmente na Roma, da Itália, pode entrar no mercado de transferências novamente. De acordo com o jornal TalkSport, da Inglaterra, o jogador da Seleção Brasileira chamou a atenção dos gigantes espanhóis, Real Madrid e Barcelona. Um dos motivos pelo interesse dos clubes é a versatilidade do jogador.

Atlético anuncia contratação de Renan Lodi

O Atlético oficializou nesta quarta-feira (24) a contratação o lateral-esquerdo Renan Lodi. Presente de Natal para a torcida, o jogador é esperado em Belo Horizonte nos próximos dias para passar pelos tradicionais exames médicos e assinar contrato. O acordo entre as partes foi selado nos últimos dias. O Galo informou que todos os trâmites estão acertados.

