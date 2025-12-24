São Paulo acerta a contratação de goleiro da seleção do Paraguai

O São Paulo acertou a contratação de mais um reforço para a próxima temporada. Trata-se do goleiro Carlos Coronel, que estava sem clube após deixar o New York Red Bulls, da Major League Soccer (MLS).
O arqueiro é brasileiro naturalizado paraguaio e tem 28 anos. Aliás, ele assinará contrato até dezembro de 2027 com o Tricolor paulista, de acordo com o “UOL”.
Assim, ele chega para suprir a lacuna aberta com a saída do goleiro Leandro, que tem o contrato expirando e não renovará. Quem também não ficará no Morumbis é Jandrei, que foi emprestado mais uma vez ao Juventude e jogará a segunda divisão do Brasileirão.
Já Young, que teve algumas chances em 2025, não convenceu a comissão técnica liderada por Hernán Crespo. Assim, pode acabar emprestado à outra equipe em 2026.
Para ficar com Carlos Coronel, o São Paulo ganhou a concorrência de outros clubes da Major League Soccer e também na Arábia Saudita. Dessa maneira, o paraguaio chega para fazer sombra a Rafael, atualmente titular absoluto.
Coronel começou a carreira no Brasil e tem passagens por times como Red Bull Salzburg, Philadelphia Union e New York Red Bulls. Desde 2023, faz parte da seleção paraguaia e disputa uma vaga na próxima Copa do Mundo de 2026.
