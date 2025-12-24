Zagueiro aceita convite do Botafogo, se veste de Papai Noel e presenteia torcedores

O clima natalino já dominou os bastidores do Botafogo, já que preparou um programa especial para a data e convidou o zagueiro Barboza para participar da atração. O argentino aproveitou o recesso no intervalo após o término de uma temporada e antes do início dos compromissos de 2026. O defensor concordou com o convite e, de maneira inédita, fantasiou-se de Papai Noel, presenteou torcedores mirins do Glorioso e também os aconselhou.

Assim, em tom de descontração, o camisa 20 do Botafogo ressaltou que era uma experiência inédita e deu conselhos para as crianças.

“Primeira vez (como Papai Noel). Sempre tem uma primeira vez para tudo (risos). Tem que se comportar bem, ir para a escola, se alimentar bem. Comer muita salada (risos)”, apontou o zagueiro.

O argentino também citou algumas recordações da final da Libertadores com os torcedores mirins. Inclusive, os pequenos botafoguenses relembraram a expulsão de Gregore e como os torcedores reagiram ao título da Libertadores sobre o Atlético.

“Foi (emocionante) para todo mundo, os jogadores também. Primeira vez do Botafogo campeão da Libertadores, uma emoção muito grande. Quando o Gregore foi expulso, tenho certeza que todo mundo ficou quieto esperando o que ia acontecer. Graças a Deus, deu certo para a gente”, complementou o zagueiro.

Passagem de sucesso pelo Botafogo

Barboza passou a defender o Botafogo no começo de 2024 e se consolidou como uma peça fundamental do sistema defensivo. Aliás, em sua primeira temporada, o argentino conquistou o Brasileirão e a Libertadores com o Glorioso.

Até o momento, em sua passagem, o jogador soma 98 partidas, com dois gols e uma assistência. Posteriormente ao período de recesso com o fim da temporada brasileira, ele se reapresentará com o restante do elenco no dia 5 de janeiro, no espaço Lonier.

