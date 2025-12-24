Atlético e Santos avançam em conversas em negociação por Rony

Atlético e Santos avançaram na negociação envolvendo Rony. O Galo deseja a venda do atacante, enquanto o Peixe sinaliza, inicialmente, com um empréstimo.

O jogador foi oferecido ao Santos, que passou a analisar com calma a situação e iniciou as conversas com os mineiros sobre o atacante, de acordo com o “ge”. Assim, Rony chegaria como uma alternativa para o ataque. No entanto, o Peixe tem como prioridade a renovação de contrato de Neymar, além de a diretoria considerar a negociação envolvendo Gabigol como mais forte no momento.

A negociação por Rony ainda está em estágio inicial e longe de uma definição, já que o Santos deseja a contratação por empréstimo. Além disso, estuda uma redução salarial por parte do jogador ou divisão dos vencimentos com o Atlético.

Apesar dos movimentos iniciais por nomes considerados caros, o Peixe tem problemas financeiros e pretende equilibrar os investimentos para a próxima temporada. Assim, a prioridade é para atletas livres no mercado ou chegadas por empréstimo, para reduzir a folha salarial.

Rony foi um dos principais investimentos do Galo para esta temporada. Afinal, a diretoria desembolsou R$ 36 milhões para tirá-lo do Palmeiras. Em 2025, o atacante disputou 63 partidas, com 13 gols marcados.

A relação entre Galo e Rony passou por turbulências em julho. Na ocasião, o jogador entrou na Justiça contra o clube pedindo a rescisão unilateral do contrato, devido a atrasos superiores a dois meses no pagamento do FGTS, além de luvas e outros compromissos financeiros. No entanto, retirou a ação dias depois.

