Internacional retoma contatos com Fabinho Soldado após saída do Corinthians

O Internacional passa a ter caminho livre para tentar a contratação de Fabinho Soldado. Isso porque o dirigente deixou oficialmente o Corinthians. Deste modo, o Colorado retomou as conversas com o profissional na tentativa de sacramentar o seu retorno ao clube. Dessa vez, na função de diretor executivo.

Fabinho Saldado e membros da diretoria do Inter concordaram em realizar uma nova reunião até antes da virada do ano para tentar um avanço nas negociações. O ex-jogador do Inter é o candidato favorito a assumir o cargo. Mesmo assim, monitora outras alternativas, caso não alcance um acordo. Situação semelhante à que ocorreu quando buscava seu novo treinador.

O Internacional aguardava o término da disputa da decisão da Copa do Brasil, já que o Corinthians era um dos finalistas, para ter uma atualização sobre o cenário. Afinal, havia uma indefinição sobre o futuro do dirigente no clube paulista, além da atenção especial na reta final decisiva do torneio. Posteriormente ao título, o Timão anunciou oficialmente a a saída do diretor executivo.

Identificação antiga com o Internacional

Um contexto considerado favorável, inclusive, é a identificação de Fabinho Soldado com o clube e a boa relação com Abel Braga, hoje diretor técnico. Ambos trabalharam juntos em 2006, ano mais vitorioso da história recente do clube. Em São Paulo, inclusive, há relatos de que o dirigente só permaneceu no Corinthians pelo prestígio junto ao elenco, apesar de resistências internas.

A função de diretor executivo está vaga desde 9 de dezembro, quando André Mazzuco deixou o cargo. Fora dos gramados desde 2017, Fabinho construiu carreira como dirigente, com passagens pelo Flamengo — onde atuou no scout e ma gerência de futebol — e, mais recentemente, pelo Corinthians.

