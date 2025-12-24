Corinthians busca sucessor para Fabinho Soldado em meio a desafios

Com a saída do diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, que ocorreu nesta sexta-feira, 23/12, o Corinthians enfrenta um desafio para encontrar seu sucessor. A diretoria já decartou os principais nomes que estavam na pauta: Alessandro Brito, do Botafogo, que renovou contrato recentemente com os cariocas, e Paulo Pelaipe, que havia sido cotado, mas retornou ao Grêmio antes da saída de Fabinho.

O clube considera remotas outras possibilidades, como Thiago Scuro, atualmente no Monaco . Outra opção, embora não esteja oficialmente em discussão, é Paulinho, ex-volante do Corinthians, Barcelona e Seleção Brasileira, que se aposentou e vem se destacando em seu trabalho no Krassol. No entanto, o presidente Osmar Stabile descartou buscar profissionais que já estejam sob contrato.

Com isso, o leque de candidatos se estreita, e um dos nomes mais fortes que surge no mercado é André Mazzuco, recentemente desligado do Internacional ao fim do Campeonato Brasileiro.

Apesar das dificuldades, Stabile pretende anunciar o novo diretor antes da reapresentação do elenco, marcada para o dia 3 de janeiro. O presidente também deixou claro que busca alguém de fora do Corinthians, descartando a contratação de um diretor estatutário interno.

“O futebol está cada vez mais profissional. Neste cargo, precisamos de alguém com conhecimento técnico e experiência no ambiente do futebol”, afirmou Stabile.

Fabinho soldado, Raio-X

Ex-jogador, Fabinho Soldado se aposentou em 2009, quando defendia o Fluminense. Logo depois, passou a trabalhar como gerente de futebol em vários clubes menores, até que chegou ao Flamengo como gerente de scout em 2017. Posteriormente, em 2021, assumiu um cargo no departamento de futebol. Em seguida, no Corinthians, assumiu em 2024. Embora ainda tivesse apenas um ano de contrato com o clube, pediu demissão, citando que queria dar um descanso. No entanto, a imprensa gaúcha diz que ele deverá assumir o mesmo cargo no Internacional.

